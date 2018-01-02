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Фото: на виадуке Мяо столкнулись автомобили

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Сегодня вечером около 19 часов произошла авария в Ярвамаа на развязке Мяо.

На виадуке столкнулись Volkswagen и Opel. Машины получили технические повреждения, люди в результате инцидента не пострадали, пишет Järva Teataja.

Руководитель Пайдеского полицейского участка Раймонд Иннос уточнил, что авария произошла на первом виадуке.

Иннос напоминает водителям о необходимости быть внимательными на дороге и считаться с другими участниками движения - особенно при совершении маневров.

Дорожные условия в месте ДТП по зимним меркам были хорошие.

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