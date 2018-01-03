Руководителей дома призрения обвиняют в подвергании подопечного опасности

«Эти лица обвиняются в том, что они своим бездействием подвергли опасности жизнь лица и оставили его в ней. Суд объявил судебный процесс закрытым, поэтому невозможно подробнее прокомментировать обвинение и действия лиц», - сказал пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры.

По сообщению прокуратуры, обвинение предъявлено владельцу и руководителю дома призрения, а также юридическому лицу Pandivere Pansion OU.

Ранее газета Virumaa Teataja сообщала, что расположенный в помещениях бывшего Аавереского дома призрения в деревне Вао Pandivere Pansion открылся осенью 2013 года.