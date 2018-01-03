В Чечне начальника отдела полиции застрелили на выходе из магазина

В пресс-службе полиции заявили, что преступник нанес полицейскому "подлый выстрел в спину", когда тот выходил из продовольственного магазина. От полученных огнестрельных ранений правоохранитель скончался на месте.

В ведомстве также отметили, что, по имеющейся информации, нападение совершил ранее осужденный уроженец Шалинского района, 1990 года рождения. "В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-поисковых мероприятий по задержанию подозреваемого в нападении", - подчеркивается в заявлении.

Погибший полицейский - Абубакар Устарханов. Нападение же, по предварительным данным, совершил житель села Автуры по фамилии Баймурадов. Он скрылся на машине убитого. Центр города сейчас перекрыт, магазины закрыты.