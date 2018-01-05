Видео смертельного ДТП: машину разорвало в клочья

Мощная Audi A8, за рулем которой находился 29-летний водитель, ехала со стороны Эльва в направлении Хелленурме. Водитель потерял управление транспортным средством на прямом участке дороги. Машина на большой скорости проехала несколько сотен метров по обочине дороги и затем врезалась в растущие там деревья. В результате столкновения повалило несколько стволов, саму же машину разорвало в клочья. Вылетевший из автомобиля водитель погиб на месте происшествия.

«При каких обстоятельствах молодой человек ехал с такой скоростью и в такое время, пока неизвестно. Но, несомненно, высокая скорость - одна из главных причин столь тяжелых последствий», - сказал руководитель оперативной службы Лыунаской префектуры Оттомар Вирк.

Если обычно машина превращается в такую груду металла после вмешательства спасателей, которые вырезают крышу, то в случае данного ДТП крыша оторвалась в результате страшного удара.

«Лично я уже несколько лет не видел столь тяжелых аварий и таких масштабных повреждений автомобиля», - признается Вирк.

Несмотря на то, что сообщение о найденном автомобиле поступило в Центр тревоги в 6.20 утра, пока точно неизвестно, когда произошла авария.

«Ранним утром на этом участке дороги нет интенсивного движения, поэтому ДТП могло произойти раньше», - отметил Вирк.

Был ли водитель трезв в момент ДТП, выяснит экспертиза. Вирк уточнил, что погибший раньше не попадал в поле зрения полиции.