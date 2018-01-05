Украденную у датского коллекционера самую дорогую в мире бутылку водки нашли неповрежденной, но пустой

Как передает РИА "Новости", бутылка водки "Руссо-Балт" была украдена в среду из хранилища, расположенного в одном из кафе Копенгагена. По словам владельца эксклюзивной бутылки, злоумышленники, вероятно, сделали дубликат ключей, проникли в помещение, где хранилось около 1,2 тысячи бутылок коллекционных напитков, но пробыли там всего несколько минут. По мнению Ингеберга, за кражей может стоять бывший сотрудник кафе.

Отметим, что ценность рекордной бутылки заключается в ней самой. Она была изготовлена из золота и серебра и украшена изображением гоночного автомобиля "Руссо-Балт". Насадка, через которую фильтруется водка, украшена бриллиантами. Пробка бутылки с гербом Российской империи также инкрустирована драгоценными камнями.

По словам Ингеберга, который взял бутылку напрокат примерно полгода назад у производящей бронированные автомобили компании Dartz Motorz, он рад, что полиция нашла пропажу. Теперь счастливый владелец размышляет над улучшением надежности хранилища и планирует вновь наполнить бутылку русской водкой.

Стоит также отметить, что драгоценную бутылку видели многие поклонники сериалов: она на 15 секунд появилась в одном из эпизодов сериала "Карточный домик". По сюжету ее презентовал американскому президенту Фрэнку Андервуду его российский коллега.