Видео: дешевые канцелярские принадлежности помогут навести порядок на вашей кухне

Это всего-навсего коробки для документов. Они пригодятся вам в четырех случаях - и в шкафчиках, и в холодильнике. Но изобретательные хозяйки найдут им и другое применение, мы не сомневаемся.

Итак, мы купили коробки, в которые в конторах кладут папки с документами формата А4. Что дальше?

1. Поставьте их в холодильник вертикально - и получите контейнеры для овощей, фруктов и зелени. Положите горизонтально - и у вас появились дополнительные полки.

2. В размещенных под раковиной коробках отлично будет себя чувствовать бытовая химия. Приклейте коробку двусторонним скотчем к внутренней стороне дверцы, и у вас появится дополнительное место для хранения.

3. В приклеенной таким же способом к днищу навесного шкафа коробке поместится много пакетиков и стеклянных баночек со специями.

4. Просто поставьте коробки на рабочую поверхность и используйте для хранения овощей и фруктов.

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