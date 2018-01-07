Фото: при столкновении грузовика и легковой машины погибли два человека
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7 января 2018 г., 22:37
Сегодня около 22 часов на 101-м км шоссе Таллинн-Пярну-Икла при столкновении грузовика и легкового автомобиля Mercedes погибли два человека.
Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры сообщил Pärnu Postimees, что в результате ДТП еще один человек пострадал.
По предварительным данным, грузовик с латвийскими номерами ехал в сторону Таллинна. В каком направлении ехал попавший в ДТП Mercedes, пока неизвестно.
На шоссе дорога скользкая, также был сильный снегопад.
На месте ДТП полиция регулирует движение.