Фото: при столкновении грузовика и легковой машины погибли два человека

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры сообщил Pärnu Postimees, что в результате ДТП еще один человек пострадал.

По предварительным данным, грузовик с латвийскими номерами ехал в сторону Таллинна. В каком направлении ехал попавший в ДТП Mercedes, пока неизвестно.

На шоссе дорога скользкая, также был сильный снегопад.

На месте ДТП полиция регулирует движение.