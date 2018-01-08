За украденный товар на сумму 12 евро житель Эстонии получил два месяца тюрьмы

За украденный товар на сумму 12 евро житель Эстонии получил два месяца тюрьмы1
8 января 2018 г., 16:54
В Пярну пожилой мужчина попытался вынести из магазина без оплаты алкоголь и продукты питания на сумму 12,34 евро. Суд восьмого января приговорил его к двум месяцам тюрьмы условно.
Как пишет Rus.ERR со ссылкой на Ляэнескую префектуру, 71-летний мужчина попытался 5 января вынести из магазина на улице Суур-Сеппа в Пярну алкоголь и продукты питания на сумму 12,34 евро.
Мужчину задержал охранник и передал полиции. Суд восьмого января в рамках согласительного производства наказал пожилого мужчину двумя месяцами тюрьмы условно с годичным испытательным сроком.