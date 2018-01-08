Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

За украденный товар на сумму 12 евро житель Эстонии получил два месяца тюрьмы

1
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Корзина с продуктами. | ФОТО: Foto: Liis Treimann/Postimees

В Пярну пожилой мужчина попытался вынести из магазина без оплаты алкоголь и продукты питания на сумму 12,34 евро. Суд восьмого января приговорил его к двум месяцам тюрьмы условно.

Как пишет Rus.ERR со ссылкой на Ляэнескую префектуру, 71-летний мужчина попытался 5 января вынести из магазина на улице Суур-Сеппа в Пярну алкоголь и продукты питания на сумму 12,34 евро.

Мужчину задержал охранник и передал полиции. Суд восьмого января в рамках согласительного производства наказал пожилого мужчину двумя месяцами тюрьмы условно с годичным испытательным сроком.

Наверх