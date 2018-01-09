Мария Юферева: правительству пора выпускать собственную газету!

Принцип солидарности как камень преткновения

Действительно, люди, ежемесячно получающие свыше 2100 евро в месяц, потеряют в зарплате 36 евро в месяц. Да, это не принесет им радости. Но, с другой стороны, это не такая огромная потеря, особенно если учесть, что сотням тысяч людей в нашей стране жить станет чуть-чуть легче. Я думаю, что многие люди и так тратят определенные суммы на благотворительность. И если кому-то станет легче от этой мысли, то пусть он думает, что эти 36 евро ушли в фонд помощи одинокому пенсионеру, живущему в соседней квартире. Тем более что, по сути, именно так эта система и работает. Это и есть тот самый принцип солидарности, на котором стоит скандинавское общество, к благополучию которого мы так стремимся. Возникает вопрос, сумеем ли мы приблизиться к финскому уровню зарплат, если конкретные шаги в этом направлении вызывают такую бурю эмоций среди тех, кто не перебивается с хлеба на воду?

Цель номер один – повышение рождаемости

Одна из главных целей в программе правительства – это повышение рождаемости в стране. И во имя реализации этой задачи правительство не поскупилось на увеличение различных пособий. Так, с 1 июля 2017 года семья с тремя детьми получает ежемесячное пособие в 500 евро. Кроме того, многодетные семьи получили возможность ходатайствовать о получении финансовой помощи для улучшения жилищных условий. К настоящему моменту о получении такого пособия ходатайствовали порядка 700 семей. В среднем сумма пособия составила около 7000 евро.

Кроме того, парламент принял закон, который сделает более гибкой и простой систему родительского отпуска и зарплаты. Благодаря этому изменению у мам и пап будет больше равноправия в плане возможности остаться дома с малышом. Например, отцовский отпуск по уходу за ребенком продлевается до 30 дней. Кроме того, изменения позволят родителям при необходимости продолжить работу, приостановив отпуск по уходу за ребенком.

Если уж заговорили о детях и их воспитании, то стоит отметить и то, что благодаря работе правительства запланирован последовательный рост зарплат педагогов школ и детских садов. Средняя зарплата педагога в школе в 2018 году составит 1380 евро, а к 2019 году поставлена цель, чтобы средняя зарплата учителя составила 120% от средней зарплаты по стране. Заработок педагогов в детских садах также вырастет.

На самом деле эти моменты описывают лишь 1% от того, что удалось сделать правительству за год. В это время уместилась также административная реформа, председательство Эстонии в Европейском союзе, договоренность об изменении пенсионной системы на более гибкую и многое другое. Именно поэтому я убеждена, что ежемесячный информационный листок в почтовом ящике каждого жителя Эстонии, в котором правительство рассказывало бы о проделанной работе и о планах на будущее, был бы очень кстати. Кстати, эту задачу могли бы взять на себя и журналисты.