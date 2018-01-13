Галерея: одиноким пенсионерам Пыхья-Таллинна доставили пакеты помощи

В эти выходные около ста юных добровольцев Пыхья-Таллинна доставят на дом более чем тысячи одиноко проживающим пенсионерам пакеты помощи, в которые входят различные товары, необходимые в домашнем хозяйстве, сообщил BNS пресс-секретарь района.

Пакеты укомплектованы, принимая во внимание прежде всего практическую ценность. Например, там имеется стиральный порошок, средство для мытья посуды, а также другие предметы необходимые в домашнем хозяйстве. Те люди, которые не получат пакеты помощи на выходных, получат пакеты помощи позже.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, в число приоритетов Пыхья-Таллиннской управы, помимо благоустройства и помощи малообеспеченным семьям с детьми, входит и забота о пожилых людях.

«Очень важно, чтобы мы не забывали о людях, которые нуждаются в помощи и после окончания праздников. Эстонские пенсии маленькие, особенно сложно приходится пожилым людям, проживающим в одиночку. Поэтому мы помним именно про пожилых людей, проживающих в одиночестве. Это начинание прошло очень удачно в прошлом году, поэтому мы решили его повторить», - сказал Кальюлайд.