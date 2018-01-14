Галерея: невероятной красоты закат в Ярвамаа

Для того чтобы насладиться чудесным видом на зимний лес, можно прогуляться по лесной дороге. И хотя смену красок можно увидеть и на поверхности земли, панорама, открывающаяся над верхушками деревьев зимнего леса, так и предлагает сделать совершенно другие кадры. В свете заходящего солнца начинают светиться летающие в воздухе кристаллы инея. Свет быстро меняется.

Смотрите, как был запечатлен закат в субботу вечером, 13 января, со смотровой башни центра отдыха Valgehobusemäe.