За неделю до судебного процесса Сависаар рассказывает о своих обострившихся недугах

Чуть больше чем за неделю до продолжения судебного процесса по делу бывшего лидера Центристской партии Эдгара Сависаара, ключевой фигурант дела пишет в социальных сетях о своих обострившихся недугах.
«На следующей неделе в Москве состоится чемпионат Европы по фигурному катанию. Я как президент Союза фигурного катания Эстонии собирался присутствовать на соревнованиях, но, к сожалению, эти планы сорвались, - написал Сависаар в воскресенье на своей страницы в Facebook. - Мой диабет все больше обостряется, проявляется все больше последствий инфаркта, ногу все сильнее мучают фантомные боли. Придется все же прислушаться к мнению моего лечащего врача Пыдера и не выходить за рамки разумного».
Назначенный на 12 декабря 2017 года процесс по делу обвиняемого в коррупции экс-лидера Центристской партии Эдгара Сависаара, который должен был возобновиться после двухмесячного перерыва, был отложен из-за болезни Сависаара.
Адвокат Сависаара Оливер Няэес сообщил суду, что утром 12 декабря Сависаар был доставлен в больницу. "Конечно, я попрошу у лечащего врача подверждение и буду держать стороны процесса в курсе. Тем самым очередное заседание я прошу отложить",- сообщил Няэс.
Затем суд объявил, что следующие заседания назначены на 23 и 24 января 2018 года.
На запланированном на середину декабря заседании суда планировалось заслушать шестерых свидетелей, в том числе двое должны были давать показания по видеомосту из Испании, предполагалось также рассмотреть письменные улики. Тем самым обвинение завершило бы представлять свои доказательства, и суд перешел бы к рассмотрению представленных защитой доказательств.
Судебный процесс по обвинению Сависаара в коррупции начался в Харьюском уездном суде 12 июня 2017 года с того, что подсудимые заявили, что предъявленное им обвинение понятно, но себя виновными они не признают. Лишь бывший министр Виллу Рейльян признал себя виновным и рассматриваемый им эпизод суд выделил в отдельное делопроизводство по соглашению сторон.
К этому времени суд успел заслушать показания ряды вызванных прокуратурой свидетелей, в том числе предпринимателя в сфере рекламы Пааво Петтая, бизнесмена в сфере строительства Тарво Тедера, депутата Рийгикогу Сирет Котка и исполняющего обязанности мэра Таллинна Таави Ааса. Показания также дали многие подчиненные бизнесмена Александра Кофкина и сотрудники Таллиннской горуправы.
Из числа обвиняемых свои показания дали Рейльян и бывший городской чиновник Прийт Кутсер. Последний рассчитывал, что его дело будет завершено в соответствии с принципами оппортунитета, но госпрокуратура не согласилась пойти на этот шаг.
Суд успел также прослушать аудиозаписи, сделанные в ходе следственной деятельности и исследовать письменные доказательства. Суд также не согласился с ходатайством защитников завершить дела в отношении их подзащитных в связи с тем, что прошло разумное время их рассмотрения.
Суд также изучил письменные доказательства, касающихся финансовых дел Сависаара, и установил, что Сависаар предпочитал пользоваться наличными деньгами и позволял другим лицам оплачивать его повседневные бытовые расходы.
В ходе заседаний бывшему лидеру Центристской партии несколько раз становилось плохо и дважды «скорая помощь» доставляла его из зала суда в больницу.
В конце ноября 2016 года госпрокуратура предъявила обвинения мэру Таллинна Эдгару Сависаару, НКО Центристская партия Эстонии, председателю Таллиннского горсобрания Калеву Калло, а также бывшему советнику горуправы и пяти предпринимателям.
Госпрокуратура обвиняет Сависаара в использовании средств городского бюджета в собственных интересах и интересах Центристской партии. Также предъявлены обвинения по отмыванию денег, четырем эпизодам получения взяток и получению запрещенного пожертвования в крупном размере для Центристской партии. Согласно обвинению, в 2014 и 2015 годах Эдгар Сависаар неоднократно получал взятки имуществом и льготами, как в свою пользу, так и в пользу третьих лиц, в общей сложности на несколько сотен тысяч евро.
Обвинение в незаконном присвоении бюджетных средств города Таллинна касается злоупотребления выделенными городу бюджетными средствами для изготовления предвыборной рекламы к выборам горсобрания в 2013 году. В ходе предварительного следствия подозрения предъявили ряду чиновников горуправы и частных лиц. В отношении семи должностных лиц прокуратура прекратила уголовное следствие, поскольку их действия не были продиктованы стремлением присвоить городское имущество в пользу партии или связанных с ней людей. В отношении семи лиц прокуратура прекратила следствие из принципа оппортунитета, поскольку решила, что их вина и роль в преступлении не были решающими. Этим лицам назначен штраф, они также частично должны компенсировать затраты следствия.
Ранее сообщалось, что в рамках этого же дела обвинения в даче Сависаару взяток были предъявлены бизнесменам Айвару Туулбергу, Александру Кофкину, Хиллару Тедеру и Велло Кунману. Бывшего председателя горсобрания Таллинна Калева Калло обвиняют в содействии даче и получению взяток, в посредничестве при даче взяток обвиняют бывшего политика Виллу Рейльяна. В качестве юридического лица обвинение предъявлено Центристской партии. Во время предварительного следствия подозрение также было предъявлено бизнесмену Пааво Петтаю, но он стал сотрудничать с прокуратурой и ему обвинение не предъявили.