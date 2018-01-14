За неделю до судебного процесса Сависаар рассказывает о своих обострившихся недугах

«На следующей неделе в Москве состоится чемпионат Европы по фигурному катанию. Я как президент Союза фигурного катания Эстонии собирался присутствовать на соревнованиях, но, к сожалению, эти планы сорвались, - написал Сависаар в воскресенье на своей страницы в Facebook. - Мой диабет все больше обостряется, проявляется все больше последствий инфаркта, ногу все сильнее мучают фантомные боли. Придется все же прислушаться к мнению моего лечащего врача Пыдера и не выходить за рамки разумного».

Назначенный на 12 декабря 2017 года процесс по делу обвиняемого в коррупции экс-лидера Центристской партии Эдгара Сависаара, который должен был возобновиться после двухмесячного перерыва, был отложен из-за болезни Сависаара.

Адвокат Сависаара Оливер Няэес сообщил суду, что утром 12 декабря Сависаар был доставлен в больницу. "Конечно, я попрошу у лечащего врача подверждение и буду держать стороны процесса в курсе. Тем самым очередное заседание я прошу отложить",- сообщил Няэс.

Затем суд объявил, что следующие заседания назначены на 23 и 24 января 2018 года.

На запланированном на середину декабря заседании суда планировалось заслушать шестерых свидетелей, в том числе двое должны были давать показания по видеомосту из Испании, предполагалось также рассмотреть письменные улики. Тем самым обвинение завершило бы представлять свои доказательства, и суд перешел бы к рассмотрению представленных защитой доказательств.

Судебный процесс по обвинению Сависаара в коррупции начался в Харьюском уездном суде 12 июня 2017 года с того, что подсудимые заявили, что предъявленное им обвинение понятно, но себя виновными они не признают. Лишь бывший министр Виллу Рейльян признал себя виновным и рассматриваемый им эпизод суд выделил в отдельное делопроизводство по соглашению сторон.

К этому времени суд успел заслушать показания ряды вызванных прокуратурой свидетелей, в том числе предпринимателя в сфере рекламы Пааво Петтая, бизнесмена в сфере строительства Тарво Тедера, депутата Рийгикогу Сирет Котка и исполняющего обязанности мэра Таллинна Таави Ааса. Показания также дали многие подчиненные бизнесмена Александра Кофкина и сотрудники Таллиннской горуправы.

Из числа обвиняемых свои показания дали Рейльян и бывший городской чиновник Прийт Кутсер. Последний рассчитывал, что его дело будет завершено в соответствии с принципами оппортунитета, но госпрокуратура не согласилась пойти на этот шаг.

Суд успел также прослушать аудиозаписи, сделанные в ходе следственной деятельности и исследовать письменные доказательства. Суд также не согласился с ходатайством защитников завершить дела в отношении их подзащитных в связи с тем, что прошло разумное время их рассмотрения.

Суд также изучил письменные доказательства, касающихся финансовых дел Сависаара, и установил, что Сависаар предпочитал пользоваться наличными деньгами и позволял другим лицам оплачивать его повседневные бытовые расходы.

В ходе заседаний бывшему лидеру Центристской партии несколько раз становилось плохо и дважды «скорая помощь» доставляла его из зала суда в больницу.