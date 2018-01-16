Зимнему порядку парковки в Старом городе в январе не бывать

Таллиннский транспортный департамент напоминает, что все, кого затрагивает смена порядка парковки, могут заказать для себя оперативное извещение об этом по СМС или по электронной почте. Для этого надо войти в систему самообслуживания с помощью ИД-карты, мобильного ИД или через сайт своего банка, выбрать в меню „Isikuandmed ja teavitused“, ввести свои личные данные и отметить галочкой строку „Vanalinna parkimiskorralduse teated“, а затем нажать кнопку „Salvesta“.