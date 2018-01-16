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Зимнему порядку парковки в Старом городе в январе не бывать

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ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Таллинн. Старый город.

Поскольку зима никак не хочет вступать в свои права, введение зимнего порядка парковки в Старом городе Таллинна вновь откладывается - на этот раз до 31 января. О введении зимнего порядка будет сообщено  дополнительно в средствах массовой информации.

Таллиннский транспортный департамент напоминает, что все, кого затрагивает смена порядка парковки, могут заказать для себя оперативное извещение об этом по СМС или по электронной почте. Для этого надо войти в систему самообслуживания с помощью  ИД-карты, мобильного ИД или через сайт своего банка, выбрать в меню „Isikuandmed ja teavitused“, ввести свои личные данные и отметить галочкой строку „Vanalinna parkimiskorralduse teated“, а затем нажать кнопку „Salvesta“.

Услуга бесплатна. Для ее получения не надо быть жителем Старого города. Информация также доступна на сайте  www.tallinn.ee.

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