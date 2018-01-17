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Система э-здоровья в Латвии подверглась мощной кибератаке

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ФОТО: KACPER PEMPEL/REUTERS

Хакер. Иллюстративное фото.

Хакерская атака на информационные системы Национальной службы здравоохранения (НСЗ), в том числе систему электронного здравоохранения (СЭЗ), была спланированной. Ее совершили хакеры из 20 стран или по крайней мере компьютерных систем, которые выдают себя как зарубежные, сообщил на пресс-брифинге госсекретарь Минздрава Латвии Айвар Лапиньш.

Среди стран, откуда совершалась атака, были и страны Европейского союза, и государства вне его, и такие страны, как Тринидад и Тобаго и другие, сказал Лапиньш.

Во время атаки в системы НСЗ и СЭЗ одновременно поступили тысячи запросов, что парализовало их работу.

Сразу после начала атаки был отключен доступ к системе извне. В расследование инцидента включились все ответственные за кибербезопасность структуры и службы.

Пока неясно, была ли организована атака из Латвии - это будет установлено в ходе расследования, сообщил представитель Минздрава.

Сегодня во второй половине дня работа сайта СЭЗ была нарушена. Сайт «eveseliba.gov.lv» не открывался - на нем появлялось сообщение о том, что он недоступен. Во второй половине дня был недоступен также сайт Национальной службы здравоохранения. Сейчас обе системы возобновили работу.

Как сообщалось, председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым делам Айя Барча сегодня сообщила Латвийскому радио, что 11 января произошло вмешательство в работу СЭЗ, которую взломали злоумышленники. Премьер-министр Марис Кучинскис информацию о взломе отрицал. Он заявил, что органы безопасности провели проверки, и эта информация не подтвердилась.

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