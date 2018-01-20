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ЧП в Латвии: из окна выпал трехлетний ребенок, родители задержаны

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Латвийская полиция.

ФОТО: ILMARS ZNOTINS/afp/Scanpix

В Латвии в Плявниеках трехлетний ребенок выпал с третьего этажа, об этом TVNET рассказала представитель Госполиции Элина Спрудзане. 

Около 17 часов, 18 ноября в полицейский участок Кенгарагса поступил звонок о том, что в одном из дворов Плявниеков в сугробе был найден ребенок, одетый не по сезону, а точнее в легкой, домашней одежде. 

На место ЧП незамедлительно выехали сотрудники полиции и «скорой помощи», чтобы доставить ребенка в медицинское учреждение. 

На данный момент известно, что ребенок выпал с третьего этажа. Родителей в этот момент дома не было.

Жители заметили ребенка в снегу, одетого в рубашку и брюки, а рядом лежала игрушка. До приезда скорой прохожие завернули ребенка в одеяло, чтобы он не замерз. Вскоре появились родители мальчика, которые заявили полиции, что ходили в магазин, но к месту ЧП они подошли с разных сторон. 

Отец ребенка 1990 года рождения ранее уже попадал в поле зрения полиции, а мать 1991 года рождения ранее была административно наказана за оставление ребенка без присмотра.

Сейчас мальчик находится в больнице под присмотром врачей. А родители помещены в изолятор.

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