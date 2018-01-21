Галерея: смотрите, как жители Пярну наслаждаются снегом

Минусовая температура и свежающее зимнее солнце привели людей кататься на санках на Мунамяги и бегать на коньках на детском стадионе, передает Pärnu Postimees.
Приготовленный к 15 января каток как и в прошлые годы утром открыт для школьников и детсадовцев, а после обеда — в распоряжении жителей города.
В Пярну также есть каток на улице Нийдупарги у Пярнуского центра профессионального образования.
Сегодня в Пярну в районе обеда температура воздуха составила четыре градуса мороза, из-за холодного ветра они воспринимались как минус восемь градусов.
Согласно прогнозу погоды, минусовая температура продержится до выходных, после этого метеостанция обещает несколько градусов тепла.
Кто знает, может быть, эти выходные, окажутся единственными выходными этой зимы, пригодными для зимних радостей?