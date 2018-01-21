Галерея: смотрите, как жители Пярну наслаждаются снегом

Приготовленный к 15 января каток как и в прошлые годы утром открыт для школьников и детсадовцев, а после обеда — в распоряжении жителей города.

В Пярну также есть каток на улице Нийдупарги у Пярнуского центра профессионального образования.

Сегодня в Пярну в районе обеда температура воздуха составила четыре градуса мороза, из-за холодного ветра они воспринимались как минус восемь градусов.

Согласно прогнозу погоды, минусовая температура продержится до выходных, после этого метеостанция обещает несколько градусов тепла.