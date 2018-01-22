Пассажирка самолета обожглась лапшой и четыре года ждала компенсацию

Женщина по фамилии Чан в марте 2014 года получила ожоги 2-й и 3-й степени в области живота и верхней части бедер. Она подала в суд на авиакомпанию Asiana Airlines, поскольку, по ее мнению, на борту было недостаточно средств медицинской помощи. Пострадавшая заявила, что до окончания перелета ей приходилось обходиться мазью, мешком со льдом и обезболивающими таблетками, передает Lenta.ru.

Также Чан в суде сообщила, что полное физическое восстановление после инцидента невозможно даже при кожной трансплантации.