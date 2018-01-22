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Пассажирка самолета обожглась лапшой и четыре года ждала компенсацию

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Пассажирка самолета. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panthermedia/Scanpix

Южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines выплатит компенсацию в размере 135 тысяч долларов пассажирке, которая во время перелета получила ожоги. Стюардесса опрокинула тарелку с лапшой на колени женщине во время перелета из Сеула в Париж, сообщает The Straits Times.

Женщина по фамилии Чан в марте 2014 года получила ожоги 2-й и 3-й степени в области живота и верхней части бедер. Она подала в суд на авиакомпанию Asiana Airlines, поскольку, по ее мнению, на борту было недостаточно средств медицинской помощи. Пострадавшая заявила, что до окончания перелета ей приходилось обходиться мазью, мешком со льдом и обезболивающими таблетками, передает Lenta.ru.

Также Чан в суде сообщила, что полное физическое восстановление после инцидента невозможно даже при кожной трансплантации.

В свою очередь, авиакомпания пыталась в суде доказать, что на Чан опрокинули лапшу, потому что она сама задела поднос с тарелками. Также перевозчик настаивал, что помощь пассажирке на борту была оказана в соответствии с предписаниями медиков.

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