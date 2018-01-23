Может ли холод уничтожить ваш телефон?

Многие заметили, что с наступлением холодов в работе смартфонов начинаются перебои. Аккумулятор быстро садится, и телефон не реагирует так бодро, как раньше. Могут ли проблемы, вызванные холодом, привести к фатальным для телефона последствиям?

Во-первых, следует знать, какой тип аккумулятора у вашего телефона. Эту информацию можно найти на поверхности аккумулятора, на интернет-странице производителя или на коробке, где был телефон. Большая часть производителей использует литиевые или литий-ионные аккумуляторы, пишет портал techadvisor. Некоторые предприятия используют литий-полимерный аккумуляторы.

На работу литиевых аккумуляторов холод может влиять сильно. Если на улице очень холодно, то внутри аккумулятора затрудняется движение между положительно и отрицательно заряженными ионами, это означается, что аккумулятор может временно прекратить свою работу.

Однако для этого на улице должно быть очень холодно и хотя в мире есть такие места, Эстония к ним в данный момент не относится. Факты такие:

· Ниже -40°C литий-ионный аккумулятор прекращает работу.

· Ниже -20°C аккумуляторы могут потерять несколько процентов зарядки.

· При температуры свыше 0°C литий-ионные аккумуляторы работают без проблем.

· При температуре выше 45°C телефон с литий-ионным аккумулятором может не зарядиться.

· Когда температура воздухе более 60°C литиевый аккумулятор разряжается.

Поскольку в Эстонии за последнее время температура не падала до -40°C, то переживать за подзарядку не стоит. Однако это не означает, что при низких температурах телефон будет хорошо работать. Устройства Apple вроде iPhone, iPad и iPod лучше всего работают в среде, температура которой 0–35 °C и диапазон температур для храненияустройств — от –20 до 45 °C.

Как держать аккумулятор сильным и жизнеспособным?

Оптимальная температура для аккумуляторов между — 10°C и 30°C, оптимальный процент зарядки для поддержания работы аккумулятора — 40%-80%. Следуя этим требованиям, вы сохраните аккумулятор здоровым на долгое время.