вторник, 23 января 2018 г.
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  • В Маарду случайный прохожий обнаружил останки пропавшего летом мужчины

В Маарду случайный прохожий обнаружил останки пропавшего летом мужчины

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Лес.

ФОТО: Kuido Saarpuu/Järva Teataja

В ноябре прошлого года на окраине Маарду прохожим были найдены останки человека. В настоящий момент с помощью экспертизы ДНК было установлено, что они принадлежат Арво, который пропал в июне прошлого года.

«Согласно собранной полицией информации, сейчас  нет оснований полагать, что смерть наступила в результате преступления. Точную причину смерти выявит дальнейшая экспертиза. Полицейские уже встретились с близкими Арво», - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан.

Напомним, что о пропаже Арво в полицию сообщили 26 июня. Полицейские проверили различные медицинские учреждения и места, где обычно бывает этот мужчина, а также побеседовали с местными жителями, но поиски результатов не принесли.  

У мужчины были проблемы с памятью, и он мог не говорить. Арво и раньше уходил из дома, но через некоторое время возвращался.

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