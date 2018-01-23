В Маарду случайный прохожий обнаружил останки пропавшего летом мужчины

«Согласно собранной полицией информации, сейчас нет оснований полагать, что смерть наступила в результате преступления. Точную причину смерти выявит дальнейшая экспертиза. Полицейские уже встретились с близкими Арво», - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан.

Напомним, что о пропаже Арво в полицию сообщили 26 июня. Полицейские проверили различные медицинские учреждения и места, где обычно бывает этот мужчина, а также побеседовали с местными жителями, но поиски результатов не принесли.