В Маарду случайный прохожий обнаружил останки пропавшего летом мужчины

В ноябре прошлого года на окраине Маарду прохожим были найдены останки человека. В настоящий момент с помощью экспертизы ДНК было установлено, что они принадлежат Арво, который пропал в июне прошлого года.
«Согласно собранной полицией информации, сейчас нет оснований полагать, что смерть наступила в результате преступления. Точную причину смерти выявит дальнейшая экспертиза. Полицейские уже встретились с близкими Арво», - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан.
Напомним, что о пропаже Арво в полицию сообщили 26 июня. Полицейские проверили различные медицинские учреждения и места, где обычно бывает этот мужчина, а также побеседовали с местными жителями, но поиски результатов не принесли.
У мужчины были проблемы с памятью, и он мог не говорить. Арво и раньше уходил из дома, но через некоторое время возвращался.