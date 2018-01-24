Вотум недоверия Урмасу Рейнсалу провалился

За выражение недоверия Урмасу Рейнсалу проголосовали 46 депутатов. Всего в Рийгикогу 101 депутат, а для выражения недоверия министру за его отставку должен был проголосовать как минимум 51 член парламента.

Правительство ходатайствовало об обсуждении вотума недоверия министру юстиции Урмасу Рейнсалу третьим пунктом повестки дня на заседании Рийгикогу в среду. С 13.45 портал Rus.Postimees вел прямую трансляцию из здания парламента.

Правительство одобрило соответствующее ходатайство на проведенном при помощи средств связи заседании после того, как 47 депутатов парламента инициировали вынесение вотума недоверия министру Урмасу Рейнсалу, передал пресс-секретарь правительства.

«Мы дали министру юстиции шанс самому подать в отставку, но, к сожалению, Рейнсалу принял решение не в пользу достойного государственного деятеля поведения», - сказал передавший заявление о вотуме недоверия депутат реформистской фракции Калле Лаанет.

«Наше выражение недоверия Урмасу Рейнсалу связано с позицией, которая для его должности является принципиальной - отвечающий за профилактику насилия министр нарушил веру в то, что государство всегда бескомпромиссно защищает слабых», - сказал Лаанет.

Лаанет сказал, что министр юстиции, отвечающий за снижение уровня насилия в стране, публично заявил, что сожалеет о противостоянии насилию над женщинами. «Министр юстиции добровольно написал эти слова. От него наряду с выполнением плана развития по снижению уровня насилия также ждут владения словом. Месседж не подслушали и не записали тайно. Он был записан и прислан для публикации. Урмас Рейнсалу извинился за формулировки, но не за содержание слов», - сказал Лаанет.

«Критика со стороны оппозиции, коалиции и общественности должна в политической культуре Эстонии приводить к добровольной отставке. Поскольку этого не произошло, мы считаем необходимым выразить недоверие Урмасу Рейнсалу, распространяющееся шире этого конкретного случая, оно касается и его долгосрочной деятельности, - говорится в заявлении. - Мы решили вынести этот вопрос на голосование пленума Рийгикогу, поскольку, как и в коалиции, среди выразивших недоверие оценка каждого политического решения, в том числе решений Урмаса Рейнсалу, не совпадает полностью. Но мы единодушно считаем, что вместо создания ясности и порядка он создал хаос и что он не останавливается даже перед разрушением правовой преемственности».

Основанием для вотума недоверия являются слова Рейнсалу, в которых он высмеял осуждающих насилие над женщинами авторов обращения, вызванного решением президента назначить осужденного за насилие над женщинами Тийта Оясоо и его театр NO99 ответственными за постановку праздника в честь годовщины республики.

Фракция Консервативной народной партии (EKRE) решила поддержать выражение недоверия.

Председатель Социал-демократической партии (SDE) Евгений Осиновский сказал, что, согласно принятому в понедельник решению правления СДПЭ, фракция партии не будет участвовать в голосовании по вотуму недоверия. Он добавил, что член фракции Ханнес Хансо пообещал проголосовать в поддержку вотума недоверия, но остальные члены фракции в голосовании не будут участвовать.

Центристская фракция на прошедшем в понедельник совещании, в котором также участвовал премьер-министр Юри Ратас, решила не поддерживать вотум недоверия.