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«В моде элементы хаоса, прыщи, мятые куртки, борода, отсутствие носков... а люди хотят другого»

Александр Васильев

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  • До и после: сразу несколько ванных комнат, которые изменились до неузнаваемости

До и после: сразу несколько ванных комнат, которые изменились до неузнаваемости

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ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Часто предыстория новых интерьеров остается за кадром. В формате «до и после» масштаб переделки становится очевидным, а результат впечатляет еще сильнее. Houzz.ru собрал восемь проектов, которые доказывают: даже самую безнадежную ванную можно вернуть к жизни.

1. Ванная с внутренним окном в хрущевке

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Во время этого ремонта снести и отремонтировать предстояло все, включая ветхую отделку и сантехнику в санузле, на который было страшно смотреть. После перепланировки ванная стала просторнее, а проверенные лайфхаки дали пространству комфорт, которого было трудно ожидать от хрущевки.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

2. Светлая ванная после ремонта тридцатилетней давности

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

В ветхой квартире новых владельцев встретили мрачные приметы прошлого: выгоревшие обои, разбитый пол, плесень на стенах. Работу начали с разборки стен ванной комнаты. Перегородки оказались многослойными и состояли сразу из нескольких материалов, включая доски и кирпичи.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

В ванной комнате совмещенной с туалетом полностью заменили электрику, сантехнику и стояки. Для отделки использовали светлую плитку под мрамор. Чтобы создать эффект свежести и прохлады, добавили акценты ярко-бирюзового цвета. 

3. Преображение ванной в панельном доме

В отличие от первых проектов, эта ванная не вызывала ужаса, но и назвать ее приятным местом владельцы могли с натяжкой.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Кроме морально устаревшей отделки, их не устраивали размеры помещения, поэтому ванная и туалет были совмещены.  Все стены выстроили заново и провели работы по гидроизоляции.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Для отделки стен использовали плитку с текстурой камня и каменной мозаики. Вместо ванны, которая съедала почти всю площадь, установили компактную душевую кабину.

4. Полный демонтаж

И снова — переделка санузла из 1980-х. Именно тогда эту квартиру отремонтировали в первый и последний раз. Оцените ремонт санузла на фото до и после завершения работ.

Ванная до ремонта.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Ванная после ремонта.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Фотографии других ванных комнат до и после ремонта смотрите ЗДЕСЬ.

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