До и после: сразу несколько ванных комнат, которые изменились до неузнаваемости

Часто предыстория новых интерьеров остается за кадром. В формате «до и после» масштаб переделки становится очевидным, а результат впечатляет еще сильнее. Houzz.ru собрал восемь проектов, которые доказывают: даже самую безнадежную ванную можно вернуть к жизни.
1. Ванная с внутренним окном в хрущевке
Во время этого ремонта снести и отремонтировать предстояло все, включая ветхую отделку и сантехнику в санузле, на который было страшно смотреть. После перепланировки ванная стала просторнее, а проверенные лайфхаки дали пространству комфорт, которого было трудно ожидать от хрущевки.
2. Светлая ванная после ремонта тридцатилетней давности
В ветхой квартире новых владельцев встретили мрачные приметы прошлого: выгоревшие обои, разбитый пол, плесень на стенах. Работу начали с разборки стен ванной комнаты. Перегородки оказались многослойными и состояли сразу из нескольких материалов, включая доски и кирпичи.
В ванной комнате совмещенной с туалетом полностью заменили электрику, сантехнику и стояки. Для отделки использовали светлую плитку под мрамор. Чтобы создать эффект свежести и прохлады, добавили акценты ярко-бирюзового цвета.
3. Преображение ванной в панельном доме
В отличие от первых проектов, эта ванная не вызывала ужаса, но и назвать ее приятным местом владельцы могли с натяжкой.
Кроме морально устаревшей отделки, их не устраивали размеры помещения, поэтому ванная и туалет были совмещены. Все стены выстроили заново и провели работы по гидроизоляции.
Для отделки стен использовали плитку с текстурой камня и каменной мозаики. Вместо ванны, которая съедала почти всю площадь, установили компактную душевую кабину.
4. Полный демонтаж
И снова — переделка санузла из 1980-х. Именно тогда эту квартиру отремонтировали в первый и последний раз. Оцените ремонт санузла на фото до и после завершения работ.
Фотографии других ванных комнат до и после ремонта смотрите ЗДЕСЬ.