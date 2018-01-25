До и после: сразу несколько ванных комнат, которые изменились до неузнаваемости

1. Ванная с внутренним окном в хрущевке

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Во время этого ремонта снести и отремонтировать предстояло все, включая ветхую отделку и сантехнику в санузле, на который было страшно смотреть. После перепланировки ванная стала просторнее, а проверенные лайфхаки дали пространству комфорт, которого было трудно ожидать от хрущевки.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

2. Светлая ванная после ремонта тридцатилетней давности

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

В ветхой квартире новых владельцев встретили мрачные приметы прошлого: выгоревшие обои, разбитый пол, плесень на стенах. Работу начали с разборки стен ванной комнаты. Перегородки оказались многослойными и состояли сразу из нескольких материалов, включая доски и кирпичи.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

В ванной комнате совмещенной с туалетом полностью заменили электрику, сантехнику и стояки. Для отделки использовали светлую плитку под мрамор. Чтобы создать эффект свежести и прохлады, добавили акценты ярко-бирюзового цвета.

3. Преображение ванной в панельном доме

В отличие от первых проектов, эта ванная не вызывала ужаса, но и назвать ее приятным местом владельцы могли с натяжкой.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Кроме морально устаревшей отделки, их не устраивали размеры помещения, поэтому ванная и туалет были совмещены. Все стены выстроили заново и провели работы по гидроизоляции.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Для отделки стен использовали плитку с текстурой камня и каменной мозаики. Вместо ванны, которая съедала почти всю площадь, установили компактную душевую кабину.

4. Полный демонтаж

И снова — переделка санузла из 1980-х. Именно тогда эту квартиру отремонтировали в первый и последний раз. Оцените ремонт санузла на фото до и после завершения работ.

Ванная до ремонта. ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Ванная после ремонта. ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru