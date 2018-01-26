Гражданин Латвии предъявил эстонской полиции чужой документ
26 января 2018 г., 15:33
Вчера полиция остановила гражданина Латвии с целью проверки личности, но он предъявил чужой документ.
Инцидент произошел на первом километре дороги Уулу-Соометса-Хяэдемеэсте. Когда полиция попросила 23-летнего гражданина Латвии предъявить документ, чтобы идентифицировать его личность, он дал стражам порядка документы другого человека.
По словам пресс-секретаря Ляэнеской префектуры Андры Юндас, это первый случай злоупотребления важным личным документом в этом году. В прошлом году полиция зарегистрировала четыре подобных случая.
Юндас добавила, что за использование чужого удостоверяющего личность документа грозит штраф либо лишение свободы сроком до трех лет.