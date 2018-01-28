Масштабный сбой: 660 домов остались без электричества
27 января 2018 г., 20:53
Сегодня вечером в Курессааре произошел масштабный сбой в электроснабжении, из-за которого, по данным Elektrilevi, к 20.30 без электричества остались более 660 клиентов.
Elektrilevi обещает ликвидировать сбой в подаче электроэнергии в течение двух часов.
Возмущенный читатель сообщил Postimees около 20 часов, что на Курессааре в очередной раз без электричества осталась тысяча клиентов, в то же время в городе проходят несколько мероприятий.