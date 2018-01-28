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Масштабный сбой: 660 домов остались без электричества

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Темнота. Иллюстративное фото

ФОТО: Risto Mets

Сегодня вечером в Курессааре произошел масштабный сбой в электроснабжении, из-за которого, по данным Elektrilevi, к 20.30 без электричества остались более 660 клиентов. 

Elektrilevi обещает ликвидировать сбой в подаче электроэнергии в течение двух часов.

Возмущенный читатель сообщил Postimees около 20 часов, что на Курессааре в очередной раз без электричества осталась тысяча клиентов, в то же время в городе проходят несколько мероприятий. 

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