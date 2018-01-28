Гололед на дорогах: за час в Тартумаа произошли сразу три ДТП

В 18.50 в полицию поступило сообщение, что в Кяревере водитель на скользкой дороге потерял управление и машина врезалась в другой автомобиль. В результате ДТП пострадала пассажирка одной из машин. Она была доставлена в больницу.

В 19.40 прохожий сообщил, что в Аовере автомобиль находится в кювете. На место происшествия выяснилось, что из-за гололеда машина сползла в кювет. Никто не пострадал.