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  • Гололед на дорогах: за час в Тартумаа произошли сразу три ДТП

Гололед на дорогах: за час в Тартумаа произошли сразу три ДТП

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ФОТО: Kristjan Teedema

Дороги в Тартумаа и в Тарту из-за нулевой температуры стали очень скользкими. Гололед уже стал причиной нескольких аварий.

В 18.50 в полицию поступило сообщение, что в Кяревере водитель на скользкой дороге потерял управление и машина врезалась в другой автомобиль. В результате ДТП пострадала пассажирка одной из машин. Она была доставлена в больницу.

В 19.40 прохожий сообщил, что в Аовере автомобиль находится в кювете. На место происшествия выяснилось, что из-за гололеда машина сползла в кювет. Никто не пострадал.

В 19.50 в Тарту автомобиль BMW врезался в фонарный столб. Водитель был трезв и у него есть водительские права. По его словам, ДТП произошло из-за скользкой дороги. Пострадавших нет. 

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