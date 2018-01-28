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  • Фото: на парковке загорелся автомобиль BMW

Фото: на парковке загорелся автомобиль BMW

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ФОТО: Tomi Saluveer/Lõuna-Eesti Postimees

Спасательный департамент сегодня около 15 часов получил вызов на улицу Петсери в Выру, где во дворе дома загорелась машина BMW, передает Lõuna-Eesti Postimees.

ФОТО: Tomi Saluveer

Возгорание произошло в багажнике припаркованного возле многоквартирного дома автомобиля. Машину от полного сгорания спасли внимательные соседи.

ФОТО: Tomi Saluveer/Lõuna-Eesti Postimees

По словам владельца автомобиля, BMW стоял только несколько часов перед домом, когда из машины повалил дым и это заметил сосед, который вызвал пожарных. 

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