Фото: на парковке загорелся автомобиль BMW
28 января 2018 г., 16:44
Спасательный департамент сегодня около 15 часов получил вызов на улицу Петсери в Выру, где во дворе дома загорелась машина BMW, передает Lõuna-Eesti Postimees.
Возгорание произошло в багажнике припаркованного возле многоквартирного дома автомобиля. Машину от полного сгорания спасли внимательные соседи.
По словам владельца автомобиля, BMW стоял только несколько часов перед домом, когда из машины повалил дым и это заметил сосед, который вызвал пожарных.