В Кремле заявили, что акции Навального не являются угрозой Путину: ведь он почти как Зевс

«Главное, чтобы обеспечивались законность, безопасность и общественный порядок», - сказал Песков. Там, где акции были согласованы, они прошли в соответствии с законом, добавил он, отметив немногочисленность этих мероприятий. В населенных пунктах, где акции не согласовали и последовал демонстративный отказ от альтернативных предложений, акции не соответствовали законодательству, приводит комментарий Пескова сайт телеканала «Дождь».

«Уровень популярности Владимира Путина выходит далеко за пределы России. Вряд ли кто-то сможет подвергать сомнению то, что Путин является абсолютным лидером общественного мнения, лидером политического Олимпа, с которым на данном этапе вряд ли кто-то может конкурировать», - добавил пресс-секретарь Путина.

Напомним, в воскресенье, 28 января, во многих городах России прошли забастовки избирателей. Согласованные акции состоялись в 46 субъектах федерации. Акции в Москве и Санкт-Петербурге согласованы не были. По официальной оценке МВД, в акциях приняли участие 4700 человек, в частности тысяча - в Москве. По данным организаторов, участников было гораздо больше. Как сообщал сайт «ОВД-Инфо», в ходе акций были задержаны 350 человек, большинство из них отпустили из отделений полиции без составления протоколов.

Накануне акции, 27 января, Песков заявил, что в Кремле не считают личным вызовом президенту РФ призывы оппозиционера Алексея Навального и его сторонников выходить на забастовку избирателей и бойкотировать президентские выборы.