понедельник, 29 января 2018 г.
EST
ENG
"Российская ситуация с новым культом вождя и перед абсолютно предсказуемыми его «выборами» выглядит трагикомической пародией на сталинскую эпоху"

Вадим Штепа

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • В Кремле заявили, что акции Навального не являются угрозой Путину: ведь он почти как Зевс

В Кремле заявили, что акции Навального не являются угрозой Путину: ведь он почти как Зевс

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Дмитрий Песков и Владимир Путин.

ФОТО: Mikhail Metzel/Mikhail Metzel/TASS

Прошедшие накануне во многих городах России акции оппозиционера Алексея Навального в Кремле не расценивают как политическую угрозу президенту Владимиру Путину. Об этом, как передает NEWSru, 29 января заявил журналистам сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Главное, чтобы обеспечивались законность, безопасность и общественный порядок», - сказал Песков. Там, где акции были согласованы, они прошли в соответствии с законом, добавил он, отметив немногочисленность этих мероприятий. В населенных пунктах, где акции не согласовали и последовал демонстративный отказ от альтернативных предложений, акции не соответствовали законодательству, приводит комментарий Пескова сайт телеканала «Дождь».

«Уровень популярности Владимира Путина выходит далеко за пределы России. Вряд ли кто-то сможет подвергать сомнению то, что Путин является абсолютным лидером общественного мнения, лидером политического Олимпа, с которым на данном этапе вряд ли кто-то может конкурировать», - добавил пресс-секретарь Путина.

Напомним, в воскресенье, 28 января, во многих городах России прошли забастовки избирателей. Согласованные акции состоялись в 46 субъектах федерации. Акции в Москве и Санкт-Петербурге согласованы не были. По официальной оценке МВД, в акциях приняли участие 4700 человек, в частности тысяча - в Москве. По данным организаторов, участников было гораздо больше. Как сообщал сайт «ОВД-Инфо», в ходе акций были задержаны 350 человек, большинство из них отпустили из отделений полиции без составления протоколов.

Накануне акции, 27 января, Песков заявил, что в Кремле не считают личным вызовом президенту РФ призывы оппозиционера Алексея Навального и его сторонников выходить на забастовку избирателей и бойкотировать президентские выборы.

Напомним, в конце 2017 года не допущенный к участию в президентских выборах Алексей Навальный объявил о проведении «забастовки избирателей» и призвал россиян выйти на улицы 28 января. По его словам, забастовка будет состоять из четырех пунктов: отказ называть переназначение Путина выборами, игнорирование голосования на избирательных участках, активная агитация не ходить на выборы и организация наблюдения, чтобы не дать им сфабриковать явку.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ