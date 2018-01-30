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  • Юри Ратас после встречи с Терезой Мэй: следующим шагом в нашей дружбе могло бы стать развитие технологий будущего

Юри Ратас после встречи с Терезой Мэй: следующим шагом в нашей дружбе могло бы стать развитие технологий будущего

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Юри Ратас.

ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

После состоявшейся во вторник встречи с руководителем британского кабинета министров Терезой Мэй премьер-министр Эстонии Юри Ратас подтвердил, что для Эстонии важно успешное сотрудничество с Великобританией, и что две страны могут внести совместный вклад в развитие технологий будущего, сообщила во вторник BNS пресс-служба правительства.

«Эстонию и Великобританию объединяют сто лет прочных дружеских отношений. Однако мир развивается, и в старой дружбе тоже всегда есть пространство для развития. Например, мы могли бы ещё активнее обмениваться экспертами и знаниями в области цифровых технологий. Почему бы не использовать платформу по обмену данных, подобную Х-road», – заявил Ратас.

Ратас подчеркнул на встрече, что возросшее под руководством Соединённого королевства присутствие НАТО в Эстонии обеспечивает мир и безопасность всего альянса. По словам премьер-министра, Эстония планирует в сотрудничестве с Великобританией расширить участие в миссии НАТО Resolute Support в Афганистане.

Безопасность, отношения с Россией, в том числе деятельность России в Сирии и на Украине, а также киберсотрудничество стали главными темами встречи премьер-министра Эстонии с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном.

Во время встреч с премьер-министром Мэй и министром иностранных дел Джонсоном был бегло затронут вопрос переговоров по Брекситу. Юри Ратас подтвердил, что для Эстонии важно единство 27 государств-членов Европейского союза и поддержание крепких дружеских связей ЕС с Соединённым королевством. По словам премьер-министра Эстонии, для успешного продолжения переговоров необходимо придерживаться прежних договоренностей и продолжать воплощать их в жизнь.

Вечером премьер-министр встретится с представителями эстонской общины и друзьями Эстонии, а также примет участие в концерте Камерного хора Эстонской филармонии, посвященном столетию Эстонской Республики.

В среду премьер-министр Ратас отправится в Дублин, где встретится со своим ирландским коллегой Лео Варадкаром и президентом Ирландии Майклом Д. Хиггинсом. Кроме того, Ратас выступит в Институте международных отношений и европейских исследований с докладом «Когда история рифмуется со случаем. Эстонский опыт председательства в Совете Европейского союза». В Дублине премьер-министра будет сопровождать бизнес-делегация, чей визит в Ирландию был организован Фондом содействия развитию предпринимательства (EAS).

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