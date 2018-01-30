Юри Ратас после встречи с Терезой Мэй: следующим шагом в нашей дружбе могло бы стать развитие технологий будущего

«Эстонию и Великобританию объединяют сто лет прочных дружеских отношений. Однако мир развивается, и в старой дружбе тоже всегда есть пространство для развития. Например, мы могли бы ещё активнее обмениваться экспертами и знаниями в области цифровых технологий. Почему бы не использовать платформу по обмену данных, подобную Х-road», – заявил Ратас.

Ратас подчеркнул на встрече, что возросшее под руководством Соединённого королевства присутствие НАТО в Эстонии обеспечивает мир и безопасность всего альянса. По словам премьер-министра, Эстония планирует в сотрудничестве с Великобританией расширить участие в миссии НАТО Resolute Support в Афганистане.

Безопасность, отношения с Россией, в том числе деятельность России в Сирии и на Украине, а также киберсотрудничество стали главными темами встречи премьер-министра Эстонии с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном.

Во время встреч с премьер-министром Мэй и министром иностранных дел Джонсоном был бегло затронут вопрос переговоров по Брекситу. Юри Ратас подтвердил, что для Эстонии важно единство 27 государств-членов Европейского союза и поддержание крепких дружеских связей ЕС с Соединённым королевством. По словам премьер-министра Эстонии, для успешного продолжения переговоров необходимо придерживаться прежних договоренностей и продолжать воплощать их в жизнь.

Вечером премьер-министр встретится с представителями эстонской общины и друзьями Эстонии, а также примет участие в концерте Камерного хора Эстонской филармонии, посвященном столетию Эстонской Республики.