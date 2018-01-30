ДТП на шоссе Таллинн-Пярну-Икла: водитель доставлен в больницу

Сегодня в 18.30 в полицию сообщили, что в волости Тори, на 122 километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла, с дороги съехал автомобиль Audi, за рулем которого находился 36-летний мужчина. Других пассажиров в машине не было.