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  • ДТП на шоссе Таллинн-Пярну-Икла: водитель доставлен в больницу

ДТП на шоссе Таллинн-Пярну-Икла: водитель доставлен в больницу

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Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marko Saarm

Вечером, около половины седьмого, в Центр тревоги поступил вызов на шоссе Таллинн-Пярну-Икла, где с дороги съехал автомобиль, передат Pärnu Postimees.

Сегодня в 18.30 в полицию сообщили, что в волости Тори, на 122 километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла, с дороги съехал автомобиль Audi, за рулем которого находился 36-летний мужчина. Других пассажиров в машине не было.

Скорая помощь увезла водителя с места происшествия в больницу. Водитель был трезв. Причины дорожно-транспортного происшествия будут установлены в ходе расследования.

"Погодные условия сейчас неустойчивые, просим всех участников движения выбирать скорость, соответствующую обстоятельствам и направлять все внимание на происходящее на дороге и на управление транспортным средством", — предупреждает аварийный полицейский Пярнуского отдела полиции Аймар Луйк.

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