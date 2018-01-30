ДТП на шоссе Таллинн-Пярну-Икла: водитель доставлен в больницу

Вечером, около половины седьмого, в Центр тревоги поступил вызов на шоссе Таллинн-Пярну-Икла, где с дороги съехал автомобиль, передат Pärnu Postimees.
Сегодня в 18.30 в полицию сообщили, что в волости Тори, на 122 километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла, с дороги съехал автомобиль Audi, за рулем которого находился 36-летний мужчина. Других пассажиров в машине не было.
Скорая помощь увезла водителя с места происшествия в больницу. Водитель был трезв. Причины дорожно-транспортного происшествия будут установлены в ходе расследования.
"Погодные условия сейчас неустойчивые, просим всех участников движения выбирать скорость, соответствующую обстоятельствам и направлять все внимание на происходящее на дороге и на управление транспортным средством", — предупреждает аварийный полицейский Пярнуского отдела полиции Аймар Луйк.