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Обязанным по земельному налогу вышлют извещения

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ФОТО: Dmitri Kotjuh

Налогово-таможенный департамент вышлет до 15 февраля всем налогообязанным землевладельцам  по почте или электронной почте налоговые извещения.

Извещение высылается лицу, которое по состоянию на 1 января является собственником недвижимости, застройщиком, пользовладельцем или пользователем земельного участка.  Тем лицам, сумма земельного налога которых за все принадлежащие им в Таллинне участки не превышает 5 евро, земельный налог не начисляется и налоговое извещение не высылается. Обязанность по земельному налогу по желанию проверяется в электронном налоговом департаменте.

Собственникам земель с изменившейся в 2017 году стоимостью налогообложения (вследствие изменения площади или целевого назначения) с 5 февраля высылается акт об оценке налогообложения участка. Акт информативный, и указанная в нем сумма оплате не подлежит. Оплачивать надо налоговое извещение, составленное на основе этого акта.  С актами можно ознакомиться также на портале Таллинна по адресу: taotlen.tallinn.ee. Там же можно отказаться от получения акта на бумажном носителе.

Информацию можно получить по телефону  640 4454 или запросить электронным письмом по адресу: linnavaraamet@tallinnlv.ee либо maamaks@tallinnlv.ee. Приемные часы по этим вопросам в отделе цены на землю Таллиннского департамента городского имущества: понедельник - с 14 до 18 и четверг - с 9 до 12. Отдел находится по адресу: площадь Вабадузе, 10, 3-й этаж.

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