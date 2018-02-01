Обязанным по земельному налогу вышлют извещения

Извещение высылается лицу, которое по состоянию на 1 января является собственником недвижимости, застройщиком, пользовладельцем или пользователем земельного участка. Тем лицам, сумма земельного налога которых за все принадлежащие им в Таллинне участки не превышает 5 евро, земельный налог не начисляется и налоговое извещение не высылается. Обязанность по земельному налогу по желанию проверяется в электронном налоговом департаменте.

Собственникам земель с изменившейся в 2017 году стоимостью налогообложения (вследствие изменения площади или целевого назначения) с 5 февраля высылается акт об оценке налогообложения участка. Акт информативный, и указанная в нем сумма оплате не подлежит. Оплачивать надо налоговое извещение, составленное на основе этого акта. С актами можно ознакомиться также на портале Таллинна по адресу: taotlen.tallinn.ee. Там же можно отказаться от получения акта на бумажном носителе.