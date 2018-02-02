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В Ласнамяэ автомобиль вылетел с дороги и перевернулся на бок

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ДТП на Лаагна-теэ. Иллюстративное фото.

ФОТО: Maris Rumberg

В четверг, 1 февраля, в столичном районе Ласнамяэ произошла авария, в результате которой пострадала 18-летняя девушка, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место на Лаагна-теэ, неподалеку от автобусной остановки «Лаагна». Автомобиль Renault Megane Scenic, которым управлял 29-летний мужчина, отклонился влево, выехал с дороги на разделительную полосу и завалился на бок.

Скорая помощь доставила находившуюся в машине 18-летнюю девушку в Восточно-Эстонскую центральную больницу.

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