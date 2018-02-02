В США школьница, помешанная на ужастиках про Тощего маньяка, получила 40 лет психбольницы

Одна из арестованных говорила следователям, что не чувствует раскаяния. А другая, объясняя нападение на одноклассницу, добавила: "Моя плохая половина хотела, чтобы она умерла, а хорошая уговаривала сохранить ей жизнь".

Задержанные девочки были арестованы с правом освобождения под залог в 500 тысяч долларов. Их собирались судить как взрослых. Школьницам грозил 65-летний тюремный срок.

В суде было зачитано письмо, написанное матерью пострадавшей Стейси Лейтнер. Женщина сообщила, что дочь после покушения несколько месяцев спала с ножницами под подушкой и не открывала окна, опасаясь повторного нападения. По мнению Стейси, ее дочь не будет чувствовать себя в безопасности, если обвиняемых в покушении на нее выпустят на свободу.

Морган Гейзер, в отличие от Аниссы, признала вину лишь частично. При этом она попросила не отправлять ее за решетку. В последнем слове девушка принесла извинения своей жертве.

В суде выступила доктор-психиатр Брук Ландбом, которая сказала, что психическое состояние Морган улучшилось, но ее лечение необходимо продолжить. По мнению Ландбом, школьница по-прежнему представляет опасность и может причинить вред себе и другим. В сентябре 2017 года Морган рассказывала, что продолжает слышать внутренние голоса.

Два других психиатра считают, что психическое здоровье Морган приближается к норме, и девушку можно перевести в клинику с менее строгим режимом, где она сможет общаться со сверстниками или даже получить свободу условно-досрочно.

Между тем матери обеих обвиняемых, в том числе Энджи Гейзер, в один голос заявили в суде, что у их дочерей не было никаких симптомов психического заболевания. Женщины также не могли даже представить, что их дочери могут принести кому-то вред.

Уже после того, как Морган была арестована, врачи диагностировали у нее раннюю стадию шизофрении, пишет News.com.au . Такой же диагноз в свое время ставили ее отцу. У Аниссы же выявили полиморфное психотическое расстройство, которое может приводить к шизофрении.

Отметим, что суд над Морган проходил в открытом режиме. В зале велась съемка, а фрагменты записи опубликованы в интернете, на канале Law & Crime Network. В частности, там выложено выступление психиатра Брук Ландбом.

Интернет-мем Тонкий Человек (Слендермен - Slender Man) возник в 2009 году, когда среди посетителей форума Something Awful был объявлен конкурс на фотоколлажи, в которых присутствует нечто ужасное. За несколько лет в Сети сформировались целые сообщества поклонников Тонкого Человека и мифов о нем. Они сняли десятки роликов, которые набирают миллионы просмотров. В одной из опубликованных записей изложена история появления Слендермена.