В США школьница, помешанная на ужастиках про Тощего маньяка, получила 40 лет психбольницы

Суд штата Висконсин в США вынес приговор второй соучастнице зверской расправы над 12-летней школьницей, которую ее ровесники едва не убили. Девочки действовали под впечатлением от интернет-мема и историй-"страшилок" про Тонкого Человека (Слендермена), сообщает Newsru.com.
По решению суда обвиняемая Морган Гейзер, которой к настоящему времени исполнилось 15 лет, будет проходить длительный курс принудительного лечения в психбольнице. На свободу она сможет выйти только через 40 лет, передает NBC News.
Судья Майкл Бохрен решил, что Гейзер по сей день представляет опасность как для окружающих, так и для самой себя. Ранее, в декабре 2017 года, была осуждена сообщница Морган - Анисса Вейер. Ей назначили 25 лет лишения свободы в психиатрической лечебнице.
Напомним, 31 мая 2014 года Анисса Вейер и Морган Гейзер пригласили подружку Пэйтон Лейтнер на уикенд с ночевкой в окрестностях Милуоки. Три 12-летних девочки стали дружно играть в прятки, а потом две из них напали на свою одноклассницу Лейтнер и нанесли ей 19 ножевых ранений в тело и конечности. Анисса подзадоривала вооруженную ножом Морган, говоря, что она должна проявить бешенство и безумие.
Потерпевшая пыталась убежать, однако одноклассницы схватили ее и отвели в лес. Злоумышленницы рассчитывали, что девочка истечет кровью.
К счастью, раненая смогла доползти до дороги, где ее увидел проезжавший мимо велосипедист, который вызвал полицию. Пострадавшая была госпитализирована и спасена медиками.
Пэйтон выжила чудом. По словам хирургов, нож едва не задел аорту и прошел в миллиметре от сердца. Из-за повреждения диафрагмы девочка двое суток не могла говорить из-за сильной боли, которая возникала при этом. Пострадавшая общалась с помощью ручки и листка бумаги.
Подозреваемых задержали по горячим следам, когда они шли вдоль дороги в отдаленной области Висконсина. При себе у них был рюкзак с едой и нож длиной 13 см.
Сразу после задержания школьницы заявили, что планировали убежать из дома и найти Тонкого Человека, который якобы живет в глухом лесу в национальном парке Nicolet. Одна из школьниц даже взяла с собой на память семейную фотографию, чтобы не забывать своих родственников.
В полиции пришли к выводу, что преступление школьницы готовили в течение нескольких месяцев, с декабря 2013 года. Сначала они хотели убить подругу ночью, чтобы не пришлось смотреть ей в глаза. Но потом передумали.
Известно, что девочки увлекались рассказами про Тонкого Человека, который стал популярным интернет-мемом. Этот вымышленный маньяк с длинными руками-щупальцами якобы охотится на детей.
Злоумышленницы решили воплотить "страшилки" в реальность, чтобы оживить миф и сделать культ Слендермена еще более популярным. На допросе девочки сказали, что и сами верят в существование их ужасного кумира, а с помощью убийства надеялись стать его помощницами.
По словам одной из школьниц, Тонкий Человек приходил к ней в грезах. Девочка также выражала уверенность, что он наблюдает за ней и читает ее мысли.
Информацию о Тонком Человеке юные убийцы черпали на сайте Creepypasta Wiki. Этот портал посвящен загадочным историям-"страшилкам".
Одна из арестованных говорила следователям, что не чувствует раскаяния. А другая, объясняя нападение на одноклассницу, добавила: "Моя плохая половина хотела, чтобы она умерла, а хорошая уговаривала сохранить ей жизнь".
Задержанные девочки были арестованы с правом освобождения под залог в 500 тысяч долларов. Их собирались судить как взрослых. Школьницам грозил 65-летний тюремный срок.
В суде было зачитано письмо, написанное матерью пострадавшей Стейси Лейтнер. Женщина сообщила, что дочь после покушения несколько месяцев спала с ножницами под подушкой и не открывала окна, опасаясь повторного нападения. По мнению Стейси, ее дочь не будет чувствовать себя в безопасности, если обвиняемых в покушении на нее выпустят на свободу.
Морган Гейзер, в отличие от Аниссы, признала вину лишь частично. При этом она попросила не отправлять ее за решетку. В последнем слове девушка принесла извинения своей жертве.
В суде выступила доктор-психиатр Брук Ландбом, которая сказала, что психическое состояние Морган улучшилось, но ее лечение необходимо продолжить. По мнению Ландбом, школьница по-прежнему представляет опасность и может причинить вред себе и другим. В сентябре 2017 года Морган рассказывала, что продолжает слышать внутренние голоса.
Два других психиатра считают, что психическое здоровье Морган приближается к норме, и девушку можно перевести в клинику с менее строгим режимом, где она сможет общаться со сверстниками или даже получить свободу условно-досрочно.
Между тем матери обеих обвиняемых, в том числе Энджи Гейзер, в один голос заявили в суде, что у их дочерей не было никаких симптомов психического заболевания. Женщины также не могли даже представить, что их дочери могут принести кому-то вред.
Уже после того, как Морган была арестована, врачи диагностировали у нее раннюю стадию шизофрении, пишет News.com.au. Такой же диагноз в свое время ставили ее отцу. У Аниссы же выявили полиморфное психотическое расстройство, которое может приводить к шизофрении.
Отметим, что суд над Морган проходил в открытом режиме. В зале велась съемка, а фрагменты записи опубликованы в интернете, на канале Law & Crime Network. В частности, там выложено выступление психиатра Брук Ландбом.
Интернет-мем Тонкий Человек (Слендермен - Slender Man) возник в 2009 году, когда среди посетителей форума Something Awful был объявлен конкурс на фотоколлажи, в которых присутствует нечто ужасное. За несколько лет в Сети сформировались целые сообщества поклонников Тонкого Человека и мифов о нем. Они сняли десятки роликов, которые набирают миллионы просмотров. В одной из опубликованных записей изложена история появления Слендермена.
Обычно Тонкого Человека представляют как респектабельного мужчину в строгом черном костюме. У своих жертв он вызывает приступы кашля, амнезию, паранойю и бессонницу. Слендермену также приписывают сверхъестественные способности к телепатии, телепортации и искажению изображений на фотографиях.