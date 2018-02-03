Неприятный случай: бизнесмена обвинили в краже iPhone

«Позиционирование телефона показало, что он находится в моем дворе», - отметил Агур, добавив, что пообщался с девушками и объяснил им, что никакого телефона не находил, пишет Tarbija24 со ссылкой на Lõunaleht.

Девушки ушли, но через час пришли с полицией. «Хорошо, я понимаю, что люди в панике, но это был уже перебор», - отметил Агур, добавив, что они вместе с полицией и душками осмотрели весь двор.

Позиционирование указало на кочку. Полицейский обошел ее несколько раз, но телефона не нашел. Дальше поиски перенеслись в дом. Позиционирование указывало уже на кухню. В доме также ничего не нашли.