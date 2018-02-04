Оштрафованный за необоснованное применение силы полицейский настаивает на оправдании

Как сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Тартуского окружного суда Криста Тамм, на этой неделе суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Лохка.

"Мартин Лохк и его защитник ходатайствуют об отмене решения Вируского уездного суда и требуют оправдания обвиняемого", - отметила Тамм.

По ее словам, окружной суд примет решение не позднее 20 марта.