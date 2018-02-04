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  • Оштрафованный за необоснованное применение силы полицейский настаивает на оправдании

Оштрафованный за необоснованное применение силы полицейский настаивает на оправдании

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ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Оштрафованный в ноябре прошлого года на 2910 евро за превышение власти патрульный полицейский Мартин Лохк настаивает на своем оправдании в Тартуском окружном суде.

Как сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Тартуского окружного суда Криста Тамм, на этой неделе суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Лохка.

"Мартин Лохк и его защитник ходатайствуют об отмене решения Вируского уездного суда и требуют оправдания обвиняемого", - отметила Тамм.

По ее словам, окружной суд примет решение не позднее 20 марта.

Согласно обвинению, 17 сентября 2016 года, Мартин Лохк, выполняя свои должностные обязанности, прибыл по вызову в один из баров Нарва-Йыэсуу, где необоснованно и незаконно применил силу в отношении 30-летнего мужчины, причинив тем самым потерпевшему легкие телесные повреждения.

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