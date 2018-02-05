Apple обошла Samsung по поставкам смартфонов второй раз за 10 лет

По данным IDC, с 2011 года Apple всего лишь во второй раз удалось превзойти Samsung по поставкам смартфонов и занять первое место на рынке - в прошлый раз это произошло в IV квартале 2016 года. Как уточнил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, Apple ни разу не обгоняла Samsung по поставкам и с 2008-го по 2011 год. Таким образом, нынешний успех компании из Купертино стал вторым за 10 лет, пишет Newsru.com.

Согласно отчету аналитиков, с октября по декабрь 2017 года Apple поставила на рынок 77,3 млн смартфонов, на 1,3%, меньше, чем годом ранее (эти данные совпадают с квартальным отчетом самой Apple). Однако объем поставок смартфонов Samsung упал сразу на 4,4% и составил 74,1 млн устройств. По мнению Муртазина, это объясняется тем, что южнокорейская компания перестраивает модельный ряд: в конце 2017 года Samsung, вопреки обыкновению, не вывела на рынок бюджетные модели смартфонов. Кроме того, продажи смартфонов Samsung сократились из-за ее намерения раньше обычного представить флагманские смартфоны в 2018 году.

По данным партнера нескольких производителей электроники, весь 2017 год Apple на российском рынке смартфонов была на втором месте. В декабре устройства iPhone заняли 16,3% российского рынка в штуках против 11,8% в декабре 2016 года. Доля Samsung при этом выросла с 22,8% до 25,4%.

Напомним, что по итогам IV квартала 2017 года Apple отчиталась о рекордной выручке: компания заработала 88,3 млрд долларов, на 13% больше, чем годом ранее, а на рынке смартфонов выручка составила 61,6 млрд долларов. Чистая прибыль Apple составила 20 млрд долларов.