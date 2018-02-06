Власти Таллинна и активисты достигли компромисса по улице Рейди

Компромисс предусматривает, в частности, снижение допустимой скорости на новой улице до 40 км/час, изменение радиуса кривизны улицы для сохранения парка, уменьшение количества рядов для транспорта на некоторых участках.

После окончания прокладки улицы Рейди Нарвское шоссе от перекрестка с этой улицей в сторону центра города станет приоритетной трассой для пешеходов и общественного транспорта. На улице Пирита ряд, выделенный для общественного транспорта, будет продлен до улицы Румму.