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Президент Кальюлайд: у Эстонии и Южной Кореи схожие ценности и ответственность

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ФОТО: Vabariigi Presidendi Kantselei

На состоявшейся во вторник в Сеуле встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином президент Керсти Кальюлайд сказала, что хорошее взаимопонимание двух государств складывается из того, что страны сближают схожие ценности и ответственность.

Это первый визит президентского уровня с момента восстановления в 1991 году дипломатических отношений, сообщила BNS канцелярия президента.

2018 год является для обеих стран знаменательным — для Эстонии в связи со столетием независимости, а для Южной Кореи в связи с олимпийскими играми. "Сохранение международного правового пространства является гарантией безопасности наших государств. Я желаю Южной Корее успеха в строительстве мира в духе олимпийских игр и надеюсь, что ситуация на Корейском полуострове стабилизируется“,- сказала на встрече Кальюлайд.

Наряду с обсуждением перспектив сотрудничества в оборонной сфере и кибербезопасности, президенты обоих государств выразили на встрече надежду на усиление и экономического сотрудничества двух стран. "Одним из хороших примеров является открытие в Сеуле нового салона эстонского производителя динамиков, другим — э-резидентство, которым мы можем предложить предприимчивым людям из Кореи низкий уровень бюрократии и выход на рынок ЕС" ,- сказала Кальюлайд.

Президент Кальюлайд встретилась также с южнокорейской парламентской группой дружбы, на встрече говорили о возможностях сотрудничества в дигитальной и киберсфере.

В среду президент Кальюлайд встретится с губернатором Кёнгидо Нам Гёнпхилем и откроет в Сеуле центр дигитального ИД для э-резидентов, где департамент полиции и погранохраны в рамках пилотного проекта будет посредством частного предприятия выдавать дигитальные Ид э-резидентам.

В четверг Кальюлайд посетит церемонию открытия олимпийских игр, посетит олимпийскую деревню и встретится с эстонскими спортсменами. На олимпийских играх президент в качестве зрителя будет следить за лыжным кроссом, соревнованиями по биатлону и фигурному катанию среди мужчин и женщин.

Президент вернется в Эстонию вечером 12 февраля.

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