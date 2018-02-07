Фото: в волости Харку автобус съехал в кювет
7 февраля 2018 г., 18:28
На странице волости Харку в Facebook появилась фотография съехавшего в кювет автобуса ATKO. Там же водителей призывают к осторожности.
Сегодня вечером на перекрестке Тискре направлявшийся в сторону Таллинна автобус ATKO съехал в кювет. «По сообщению диспетчера ATKO, с пассажирами и водителем все в порядке. На место происшествия отправлен другой автобус, который должен прибыть примерно через полчаса. Запаситесь временем и выбирайте соответствующую погодным условиям скорость - все хотят попасть домой к близким!» - такое сообщение около 16.30 появилось на странице волости Харку в Facebook.
Как подтвердили в полиции, водитель автобуса сообщил стражам порядка о ДТП в 16.08.