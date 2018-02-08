Внимание! Не попадитесь на удочку телефонных мошенников

«Ситуация такая: начиная с воскресения, мне начали "кидать гудки" на телефон – звонить и сбрасывать звонок раньше, чем я на него отвечу. Номер телефона начинался с цифр +49 - это код Германии. Перезванивать я не стал. Звонки участились и тогда я заблокировал номер, после чего они начали звонить с других номеров, но код страны оставался тем же. Когда я позвонил в полицию, мне сказали, что это, скорее всего, телефонные мошенники, которые пытаются заставить меня перезвонить, чтобы заработать на моем звонке деньги.

В службе поддержки клиентов DIIL мне сказали, мол, я не первый, кто обратился с этой проблемой, и они могут поставить «фильтр кода страны», чтобы они мне больше не звонили, но эта услуга будет стоить 1,6 евро в месяц. Я подумал, что стоит об этом рассказать через ваш портал, чтобы доверчивые граждане не попались на это мошенничество. Просто предостеречь».

Стоит и рассказать, и предостеречь, тем более, что полиция тоже уверена, что за подобной игрой в сброшенные звонки могут стоять настоящие преступники. Кроме того, есть другая распространенная схема телефонного мошенничества, когда звонок не сбрасывается, но на том конце трубки людям начинают предлагать различный товар или услуги, по немыслимым ценам. Поэтому руководитель службы борьбы с мошенничеством и киберпреступлениями Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт дал совет: «Если на ваш телефон поступают звонки с номеров, которые не принадлежат вашим знакомым, советую на них не отвечать. Если кто-то на самом деле хочет с вами связаться, то он найдет для этого другой способ».

Но если же вы ответили и незнакомый человек начинает предлагать вам «замечательную возможность» и делать абсурдно льготное предложение, то в голове у вас должен прозвучать сигнал тревоги, поскольку речь может идти о мошенничестве. Если же в результате подобных схем вы понесли имущественный или иной ущерб - ничего не поделаешь, придется обращаться в полицию.

А что могут посоветовать операторы мобильной связи?

Руководитель телекоммуникационных услуг Elisa Майлийс Плооман сказала: «Если на телефоне появляется неотвеченный звонок с незнакомого заграничного номера, то это никакой угрозы клиенту не несет и финансовых расходов не возникнет, если, конечно, человек не решит перезвонить. Однако если на телефон поступает текстовое сообщение или звонок с незнакомого иностранного номера, разумнее всего их игнорировать».