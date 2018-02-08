Внимание! Не попадитесь на удочку телефонных мошенников

В современной Эстонии телефона (чаще мобильного, реже настольного) нет разве что у малышей. У всех остальных связь в том или ином виде имеется, а значит, каждому из нас могут позвонить, как родные-близкие-знакомые-малознакомые, так и совсем незнакомые люди, которые не просто ошиблись номером, а звонят с конкретной целью – вытянуть из нас деньги. Об одном из возможных вариантов развода Rus.Postimees рассказал читатель по имени Сергей.
«Ситуация такая: начиная с воскресения, мне начали "кидать гудки" на телефон – звонить и сбрасывать звонок раньше, чем я на него отвечу. Номер телефона начинался с цифр +49 - это код Германии. Перезванивать я не стал. Звонки участились и тогда я заблокировал номер, после чего они начали звонить с других номеров, но код страны оставался тем же. Когда я позвонил в полицию, мне сказали, что это, скорее всего, телефонные мошенники, которые пытаются заставить меня перезвонить, чтобы заработать на моем звонке деньги.
В службе поддержки клиентов DIIL мне сказали, мол, я не первый, кто обратился с этой проблемой, и они могут поставить «фильтр кода страны», чтобы они мне больше не звонили, но эта услуга будет стоить 1,6 евро в месяц. Я подумал, что стоит об этом рассказать через ваш портал, чтобы доверчивые граждане не попались на это мошенничество. Просто предостеречь».
Стоит и рассказать, и предостеречь, тем более, что полиция тоже уверена, что за подобной игрой в сброшенные звонки могут стоять настоящие преступники. Кроме того, есть другая распространенная схема телефонного мошенничества, когда звонок не сбрасывается, но на том конце трубки людям начинают предлагать различный товар или услуги, по немыслимым ценам. Поэтому руководитель службы борьбы с мошенничеством и киберпреступлениями Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт дал совет: «Если на ваш телефон поступают звонки с номеров, которые не принадлежат вашим знакомым, советую на них не отвечать. Если кто-то на самом деле хочет с вами связаться, то он найдет для этого другой способ».
Но если же вы ответили и незнакомый человек начинает предлагать вам «замечательную возможность» и делать абсурдно льготное предложение, то в голове у вас должен прозвучать сигнал тревоги, поскольку речь может идти о мошенничестве. Если же в результате подобных схем вы понесли имущественный или иной ущерб - ничего не поделаешь, придется обращаться в полицию.
А что могут посоветовать операторы мобильной связи?
Руководитель телекоммуникационных услуг Elisa Майлийс Плооман сказала: «Если на телефоне появляется неотвеченный звонок с незнакомого заграничного номера, то это никакой угрозы клиенту не несет и финансовых расходов не возникнет, если, конечно, человек не решит перезвонить. Однако если на телефон поступает текстовое сообщение или звонок с незнакомого иностранного номера, разумнее всего их игнорировать».
Бывает и такое, что номер человека оказался в руках у так называемых спаммеров – людей/фирм рассылающих рекламу и «выгодные» предложения: «В такой ситуации в самом телефоне можно установить блокировку на прием сообщений и звонков с конкретных номеров. Обладатели смартфонов, получающие звонки с иностранных номеров, могут использовать специальные приложения, которые можно найти в магазинах Googe Play, iTunnes и в других, заслуживающих доверия магазинах приложений. Приложения Blacklist или Call Block помогают ограничивать звонки с незнакомых номеров, или с уже известных, но нежелательных номеров. Большинство таких приложений можно скачать бесплатно».
Тут будет уместно сказать, что избежать попадания в спам-рассылку, поможет аккуратность в раздаче своего номера: «Чем меньше вы оставляете свой номер телефона на иностранных и части эстонских сайтов, тем лучше. Перед тем, как указать свой номер телефона, стоит подумать: достаточно ли у меня доверия к той фирме, которой я даю свой номер?»
Руководитель по связям с общественностью Tele2 Керли Линк добавила, что ее фирма, как оператор мобильной связи, не может заблокировать входящие звонки для своих клиентов: «Мы советуем клиентам руководствоваться пожеланиями полиции: не отвечать на такие звонки и, конечно же, не перезванивать на незнакомые номера».
При этом Tele2 рекомендует пользователям приборов Android/iSO скачать приложения, блокирующие нежелательные звонки. «В зависимости от скачанного приложения, это может дать и нужные дополнительные возможности: например, «заблокировать все незнакомые номера» или те, «которые начинаются с +49». В старых или кнопочных аппаратах можно использовать фильтры звонков, но там придется вбивать номера вручную и по одному.
«Многие производители позволяют использовать блокировку звонков. Если же говорить о приборах на базе Android, то иногда нужного приложения для них не подобрать», - уточнила Линк.
Представитель Telia Ирина Кузина добавила: «Случается, что клиенты обращаются к нашим консультантам с вопросом о том, как ограничить входящие звонки с какого-то номера. Обычно консультанты информируют о возможности внести номер в черный список, которая существует у некоторых моделей телефонов и в ряде сторонних мобильных приложений. Для бизнес-клиентов мы предлагаем услугу фильтра звонков, которая позволяет составить список запрещенных и/или разрешенных номеров, на основании которых блокируются нежелательные звонки и SMS».
Но, говоря о случае, рассказанном Сергеем, Кузина уточнила, что в Telia никогда не сталкивались с просьбой заблокировать звонки из какой-то страны: «Такого рода решения, но все же не о тотальной блокировке, а блокировании каких-то конкретных номеров, принимаются только в случае раскрытия международных мошеннических схем. Каждому подобному решению предшествует основательная проверка, которая проводится на международном уровне».