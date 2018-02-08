Жертвами педофила стали дети десяти лет и младше

Согласно обвинение в период с 2001 по 2005 год Пеэп Н. два раза вступил в оральный половой контакт с ребенком, которому было меньше десяти лет, пишет Postimees.ee.

В это же время он минимум раз в неделю использовал ребенка для удовлетворения своей похоти – трогал через одежду половые органы ребенка и удовлетворял себя в это время. Мужчина также удовлетворял себя, смотря на ребенка, и делал это до 2008 года, когда пострадавшему было меньше 14 лет.

Через несколько лет, начиная с осени 2015 года, подсудимый совершал сексуальный преступления в отношении детей, которым было семь, пять и десять лет. Он трогал детей за половые органы, а в одном из случаев попросил ребенка пописать в бутылку.

Дискуссия в суде разразилась вокруг того, истек ли срок давности преступлений мужчины, совершенных более десяти лет назад, или нет. Окружной суд посчитал, что не истек, делая упор на то, что пункт об истечении срока давности преступлений вступил в силу в 2007 году.

Однако государственный суд счел иначе. При этом суд решил, что не истек срок преступлений, совершенных в отношении первого ребенка с сентября 2005 года по 2008 год.