Что происходит? Рождество миновало, но на Ратушную площадь продолжают свозить елки

Вокруг главной рождественской елки будут собраны около двух сотен небольших елок, до этого украшающих Старый город. Таким образом, по словам старейшины Владимира Света, на Ратушной площади будет возведен своеобразный лабиринт.

«У нас зима, снег и большое количество красивых елок. Также, у нас есть дети, для которых в Старом городе не так много развлечений. Именно поэтому управа района Кесклинн решила предложить им что-то интересное и построить в Старом городе Масленичный лабиринт. Открытие лабиринта состоится во вторник 13 февраля в 10 утра. Все горожане и журналисты приглашаются на это открытие!» - сказал Владимир Свет, по словам которого предполагается и в будущем давать новогодней елке на Ратушной площади новые значения.