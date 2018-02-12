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Невестка Трампа угодила в больницу, вскрыв конверт с белым порошком

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ФОТО: MIKE SEGAR/REUTERS

Супругу сына президента США Дональда Трампа - младшего в понедельник, 12 февраля, положили в больницу после того, как она получила письмо с белым порошком. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление полиции.

Около 10 часов утра невестка Трампа открыла конверт. Письмо было адресовано ее супругу. Затем в качестве меры предосторожности женщину отправили в больницу, передает Newsru.

По информации Bloomberg, невестка президента США после открытия конверта все-таки почувствовала недомогание и была направлена в городской госпиталь Нью-Йорка. Ванесса Трамп обратилась к медикам с жалобами на кашель и тошноту. Инцидент произошел в апартаментах Трампа-младшего на Манхэттене.

Американские журналисты отмечают, что осенью прошлого года Трамп-младший отказался от услуг Секретной службы, в сферу ответственности которой входит охрана первых лиц США и их семей, из-за того, что хотел "больше приватности".

В марте прошлого года почтовое отправление с подозрительным белым порошком и письмо угрожающего содержания было доставлено в дом сына на тот момент еще кандидата в президенты США Дональда Трампа. Конверт с почтовым штемпелем штата Массачусетс был адресован Эрику Трампу, который тогда жил в квартире на 14-м этаже Trump Parc East неподалеку от Центрального парка в Нью-Йорке.

В письме было указано, что детям Дональда Трампа будет очень нехорошо, если кандидат от Республиканской партии не выйдет из президентской гонки. Жена Эрика Трампа, телепродюсер Лара Юнаска, открыла конверт, и белый порошок рассыпался. После этого она сразу вызвала полицию, пожарных и ФБР.

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