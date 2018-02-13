вторник, 13 февраля 2018 г.
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Саакашвили просит помощи у Меркель и ЕС

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Михаил Саакашвили.

ФОТО: YURI DYACHYSHYN/AFP

Оппозиционный политик Михаил Саакашвили просит помощи у Евросоюза и канцлера Германии Ангелы Меркель. "В кафе в Киеве на меня напали мужчины в масках, они похитили меня, угрожали мне и вывезли меня на частном самолете в Польшу, пишет DW.com. За этой акцией стоит коррумпированный украинский президент Петр Порошенко", - сказал в понедельник, 12 февраля, газете Bild Саакашвили.

Если ЕС и в частности Ангела Меркель ничего не предпримут, то Украина придет к краху, объявил политик. "Порошенко разрушает эту страну и хочет избавиться от меня, так как я обличаю коррупцию", - добавил Саакашвили. Он объявил, что вернется в Украину законным способом. "Мы выиграем эту битву", - заверил политик.

Михаил Саакашвили 12 февраля был задержан в Киеве и доставлен на самолете в Варшаву. Политик был допущен на территорию Польши согласно заявлению о реадмиссии, поданному Национальной миграционной службой Украины. 

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