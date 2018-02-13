Саакашвили просит помощи у Меркель и ЕС

Если ЕС и в частности Ангела Меркель ничего не предпримут, то Украина придет к краху, объявил политик. "Порошенко разрушает эту страну и хочет избавиться от меня, так как я обличаю коррупцию", - добавил Саакашвили. Он объявил, что вернется в Украину законным способом. "Мы выиграем эту битву", - заверил политик.