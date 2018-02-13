Половина купленных в прошлом году московских квартир досталась приезжим

Как отмечается в отчете, среди приезжих покупателей жилой недвижимости наибольшую долю (29,3%) составили выходцы из других российских регионов. По сравнению с прошлым годом их стало больше на 3%. 19% квартир были куплены жителями Подмосковья, причем за год их доля снизилась на 1,6%. На иностранцев пришелся всего 1% сделок.