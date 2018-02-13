Половина купленных в прошлом году московских квартир досталась приезжим

В 2017 году из всех квартир, которые были куплены в Москве, 49,3% были приобретены не обитателями столицы, а приезжими, приводит Realty.newsru.com данные компании Est-a-Tet.
Как отмечается в отчете, среди приезжих покупателей жилой недвижимости наибольшую долю (29,3%) составили выходцы из других российских регионов. По сравнению с прошлым годом их стало больше на 3%. 19% квартир были куплены жителями Подмосковья, причем за год их доля снизилась на 1,6%. На иностранцев пришелся всего 1% сделок.
Среди иностранцев, купивших жилье в Москве, 43% составили граждане Белоруссии, 24% - выходцы из Украины и 15% - граждане Казахстана. Остальные доли покупателей равномерно распределены между странами СНГ и бывшего СССР.
Прежде всего иностранцев привлекали однокомнатные квартиры и студии, на них пришелся 51,1% сделок. Средний метраж - 38,7 кв. метров. Ипотеку оформили 21% иностранных покупателей.
Как отмечается, на московском рынке аренды жилья доля приезжих из других регионов и выходцев из СНГ составляет до 90%.