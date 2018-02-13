вторник, 13 февраля 2018 г.
"Война только начинается, и мы используем все возможные средства, чтобы защитить честь наших ребят"

Елена Вяльбе

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Видео Live Галереи
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Половина купленных в прошлом году московских квартир досталась приезжим

Половина купленных в прошлом году московских квартир досталась приезжим

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Москва.

ФОТО: скриншот с сайта realty.newsru.com

В 2017 году из всех квартир, которые были куплены в Москве, 49,3% были приобретены не обитателями столицы, а приезжими, приводит Realty.newsru.com данные компании Est-a-Tet.

Как отмечается в отчете, среди приезжих покупателей жилой недвижимости наибольшую долю (29,3%) составили выходцы из других российских регионов. По сравнению с прошлым годом их стало больше на 3%. 19% квартир были куплены жителями Подмосковья, причем за год их доля снизилась на 1,6%. На иностранцев пришелся всего 1% сделок.

Среди иностранцев, купивших жилье в Москве, 43% составили граждане Белоруссии, 24% - выходцы из Украины и 15% - граждане Казахстана. Остальные доли покупателей равномерно распределены между странами СНГ и бывшего СССР.

Прежде всего иностранцев привлекали однокомнатные квартиры и студии, на них пришелся 51,1% сделок. Средний метраж - 38,7 кв. метров. Ипотеку оформили 21% иностранных покупателей.

Как отмечается, на московском рынке аренды жилья доля приезжих из других регионов и выходцев из СНГ составляет до 90%.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ