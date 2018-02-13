Как такое возможно? Цены на нефть упали, а цены на топливо в Эстонии – нет

Цена американской сырой нефти West Texas Intermediate (WTI) упала на прошлой неделе на 9,6 процента, ниже 60 долларов за баррель, а цена на нефть Brent, которая еще в январе составляла почти 70 долларов, упала на восемь процентов до 62,8 долларов за баррель.

Postimees спросил у члена правления сети заправок Alexela Алана Вахта, как такое возможно, что цены на нефть в мире падают, но для обычного потребителя в Таллинне и Тарту цены на топливо по-прежнему остаются высокими. Например, на прошлой неделе цена литра бензина составляла 1,32–1,33 евро.

Вахт отметил, что местные заправки и так весь этот год продают топливо по слишком низкой цене. Причина такой ситуации в жесткой конкуренции, которая не позволяла поднять цены.

«Когда попробовали поднять цену литра до 1,36 евро, то конкуренция сбила цену», - отметил он, добавив, что именно такая цена была бы нормальной и позволила бы заправкам оплачивать каждодневные издержки и получать прибыль.

Кроме этого, по его словам, даже когда цены на нефть на мировых рынках падают или растут, на Эстонию это оказывает внимание с опозданием, которое составляет обычно три дня.

Вахт отметил, что самые новые данные указывают, что в начале этой недели падение цен на нефть отразилось и на ценах в Эстонии. Например, вчера литр бензина стоил 1,280–1,294 евро.

По словам руководителя отдела коммуникации Olerex Яана Ольмару, высокая цена на топливо объясняется остатки топлива на заправках, купленного еще по более высокой цене.