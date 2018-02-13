Как такое возможно? Цены на нефть упали, а цены на топливо в Эстонии – нет

Несмотря на то, что на мировых рынках цена нефть упала на десять процентов, крупнейшие продавцы топлива в Эстонии не стали снижать цены на бензин и дизель, пишет Majandus24.
Цена американской сырой нефти West Texas Intermediate (WTI) упала на прошлой неделе на 9,6 процента, ниже 60 долларов за баррель, а цена на нефть Brent, которая еще в январе составляла почти 70 долларов, упала на восемь процентов до 62,8 долларов за баррель.
Postimees спросил у члена правления сети заправок Alexela Алана Вахта, как такое возможно, что цены на нефть в мире падают, но для обычного потребителя в Таллинне и Тарту цены на топливо по-прежнему остаются высокими. Например, на прошлой неделе цена литра бензина составляла 1,32–1,33 евро.
Вахт отметил, что местные заправки и так весь этот год продают топливо по слишком низкой цене. Причина такой ситуации в жесткой конкуренции, которая не позволяла поднять цены.
«Когда попробовали поднять цену литра до 1,36 евро, то конкуренция сбила цену», - отметил он, добавив, что именно такая цена была бы нормальной и позволила бы заправкам оплачивать каждодневные издержки и получать прибыль.
Кроме этого, по его словам, даже когда цены на нефть на мировых рынках падают или растут, на Эстонию это оказывает внимание с опозданием, которое составляет обычно три дня.
Вахт отметил, что самые новые данные указывают, что в начале этой недели падение цен на нефть отразилось и на ценах в Эстонии. Например, вчера литр бензина стоил 1,280–1,294 евро.
По словам руководителя отдела коммуникации Olerex Яана Ольмару, высокая цена на топливо объясняется остатки топлива на заправках, купленного еще по более высокой цене.
«Цены на нефть на мировых рынках стали падать 5 февраля. На заправках это отразиться примерно с недельным опозданием. Основная причина заключается в том, что в резервуарах заправок сейчас находится топливо, купленное по более высокой цене», - отметил он, добавив, что все изменения цен на заправках Olerex в последнее время были связаны с падением цен, а не с их ростом.