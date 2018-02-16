Фото: в продажу поступила реновированная квартира в Пярну в доме царского времени

Этот дом по адресу Карусселли, 1 в Пярну полностью реновирован в 2015 году и, безусловно, является жемчужиной деревянной архитектуры. Новая жестяная крыша, украшенные резьбой эркеры, деревянные окна с частыми переплетами - вся эта красота тщательно и трепетно охраняется активным квартирным товариществом. Выставленная на продажу квартира в этом доме сохранила очарование старины даже после полного капитального ремонта.

Реновированный дом в Пярну. ФОТО: KV.EE

Интересно, что несмотря на старинный антураж, в квартире отлично работают решения умного дома. Так, по телефону можно осуществлять контроль над всеми системами, начиная с освещения и заканчивая периодичностью включения отопления.

Реновированная квартира в Пярну. ФОТО: KV.EE

Реновированная квартира в Пярну. ФОТО: KV.EE

На доме установлено двенадцать камер наблюдения, что, конечно, обеспечивает безопасность. Такая возможность делает квартиру пригодной для сезонного проживания.

Реновированная квартира в Пярну. ФОТО: KV.EE