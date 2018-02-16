пятница, 16 февраля 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть” Дмитрий Егоров
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Фото: в продажу поступила реновированная квартира в Пярну в доме царского времени

Фото: в продажу поступила реновированная квартира в Пярну в доме царского времени

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: KV.EE

Недалеко от пярнуского пляжа ждет своего нового хозяина со вкусом и любовью реновированная квартира, пишет портал Kodu

Этот дом по адресу Карусселли, 1 в Пярну полностью реновирован в 2015 году и, безусловно, является жемчужиной деревянной архитектуры. Новая жестяная крыша, украшенные резьбой эркеры, деревянные окна с частыми переплетами - вся эта красота тщательно и трепетно охраняется активным квартирным товариществом. Выставленная на продажу квартира в этом доме сохранила очарование старины даже после полного капитального ремонта. 

Реновированный дом в Пярну.

ФОТО: KV.EE

Интересно, что несмотря на старинный антураж, в квартире отлично работают решения умного дома. Так, по телефону можно осуществлять контроль над всеми системами, начиная с освещения и заканчивая периодичностью включения отопления.

Реновированная квартира в Пярну.

ФОТО: KV.EE

Реновированная квартира в Пярну.

ФОТО: KV.EE

На доме установлено двенадцать камер наблюдения, что, конечно, обеспечивает безопасность. Такая возможность делает квартиру пригодной для сезонного проживания. 

Реновированная квартира в Пярну.

ФОТО: KV.EE

Больше фото и инфо смотрите ЗДЕСЬ

Актуально

Читать также

НАВЕРХ