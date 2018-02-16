Фото: в Риме ушла под землю целая улица

На снимках запечатлены машины, которые упали на глубину почти десяти метров. Дома вынуждены были экстренно покинуть около 60 человек.

Местные жители подозревают, что ремонтные работы, которые начались в этом районе несколько месяцев назад, велись с многочисленными нарушениями: люди постоянно жаловались на шум в ночное время и на появление на асфальте трещин, из которых текла вода. Также переодически начинали дрожать дома словно от землетрясения.