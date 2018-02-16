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Фото: в Риме ушла под землю целая улица

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Десятки семей вынуждены были покинуть свои дома, когда 14 февраля на северо-западе итальянской столицы произошло обрушение улицы. В образовавшуюся дыру упали шесть автмобилей, передает Postimees.

На снимках запечатлены машины, которые упали на глубину почти десяти метров. Дома вынуждены были экстренно покинуть около 60 человек.

Местные жители подозревают, что ремонтные работы, которые начались в этом районе несколько месяцев назад, велись с многочисленными нарушениями: люди постоянно жаловались на шум в ночное время и на появление на асфальте трещин, из которых текла вода. Также переодически начинали дрожать дома словно от землетрясения.

Спасатели эвакуировали 22 семьи. Полиция перекрыла дорогу. Сообщений о пострадавших нет.

Эвакуированные люди сейчас вынуждены проживать в отелях. Домой они смогут вернуться только тогда, когда здания будут проверены на безопасность.

Точные причины обрушения дороги выясняются.

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