Пьяный на BMW без прав и с двумя пассажирками в салоне совершил аварию в Таллинне
19 февраля 2018 г., 7:49
Вчера вечером в Таллинне произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.
В 17.25 в полицию поступило сообщение о ДТП в Таллинне на Каларанна-теэ. Не имеющий водительских прав 24-летний мужчина на BMW 525D наехал на бордюрный камень с правой стороны дороги.
В результате водитель потерял контроль над автомобилем, который вылетел на левую сторону и врезался в столб уличного освещения.
Водителя, а также находившихся в машине двух девушек 18 и 20 лет доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.