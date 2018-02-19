понедельник, 19 февраля 2018 г.
"Война только начинается, и мы используем все возможные средства, чтобы защитить честь наших ребят" Елена Вяльбе
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Пьяный на BMW без прав и с двумя пассажирками в салоне совершил аварию в Таллинне

Пьяный на BMW без прав и с двумя пассажирками в салоне совершил аварию в Таллинне

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marko Saarm

Вчера вечером в Таллинне произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

В 17.25 в полицию поступило сообщение о ДТП в Таллинне на Каларанна-теэ. Не имеющий водительских прав 24-летний мужчина на BMW 525D наехал на бордюрный камень с правой стороны дороги.

В результате водитель потерял контроль над автомобилем, который вылетел на левую сторону и врезался в столб уличного освещения.

Водителя, а также находившихся в машине двух девушек 18 и 20 лет доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ