Пьяный на BMW без прав и с двумя пассажирками в салоне совершил аварию в Таллинне

В 17.25 в полицию поступило сообщение о ДТП в Таллинне на Каларанна-теэ. Не имеющий водительских прав 24-летний мужчина на BMW 525D наехал на бордюрный камень с правой стороны дороги.

В результате водитель потерял контроль над автомобилем, который вылетел на левую сторону и врезался в столб уличного освещения.