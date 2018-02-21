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В Таллинне на пешеходном переходе сбили человека

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Пешеходный переход. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Aivar Aotäht/Sakala.

Вчера вечером легковой автомобиль сбил на регулируемом пешеходном переходе человека, который был доставлен в больницу.

Вчера, 20 февраля, в 20.52 поступило сообщение, что в Таллинне автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого был 32-летний мужчина, поворачивал с улицы Кескузе на бульвар Сыпрузе и сбил переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу 42-летнего мужчину.

Как для водителя, так и для пешехода горел зеленый свет.

Пострадавший был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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