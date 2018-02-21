В Таллинне на пешеходном переходе сбили человека
21 февраля 2018 г., 6:57
Вчера вечером легковой автомобиль сбил на регулируемом пешеходном переходе человека, который был доставлен в больницу.
Вчера, 20 февраля, в 20.52 поступило сообщение, что в Таллинне автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого был 32-летний мужчина, поворачивал с улицы Кескузе на бульвар Сыпрузе и сбил переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу 42-летнего мужчину.
Как для водителя, так и для пешехода горел зеленый свет.
Пострадавший был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.