Не пропустите: сине-черно-белая волна мероприятий накроет сегодня всю Эстонию

«22 февраля 1918 года Комитет спасения попытался отправиться в Тарту с целью обнародования манифеста, но это не удалось. Эта попытка мотивировала государственных мужей распространить копии манифеста в других уездных городах Эстонии в надежде, что там появится возможность провозгласить государственность, – сказал руководитель крупных проектов организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. - В честь этих исторических событий сине-черно-белая волна мероприятий накроет сегодня всю Эстонию».

На четвертый день юбилейной недели ЭР100 более 20 известных скульптур в честь дня рождения Эстонской Республики будут одеты в сине-черно-белые шарфы и шапки. К акции присоединились многие местные самоуправления. Сине-черно-белые шарфы будут надеты и на фотоскульптуры 14 бывших руководителей государства. Автором идеи акции является художник Марсо Кув совместно с KAOS Arhitektid. Шапки и шарфы связаны мастерами Клуба рукоделия Пыльва, Общества рукоделия Хийумаа и таллиннского НКО Omaabi, а также специалистами машинной вязки из Uljas & Daughters.

• В 10:00 в Мустла премьер-министр Юри Ратас поднимет первый флаг на трубе молочного завода, то есть на «Маяке мульков», который после реновации превратился в представительскую знаменную башню. С речами выступят премьер-министр Юри Ратас, председатель волостного собрания Вильянди Каупо Касе и мэр Вильянди Алар Кару.

• В 11:00 начнется выездное заседание правительства республики в Государственной гимназии Вильянди.

• В 13:00 в Государственной гимназии Вильянди будут представлены юбилейные почтовые марки ЭР100, напечатанные на тонком серебряном листе.

• В 16:00 состоится торжественное поднятие флага на вершине Тартуской водонапорной башни, на церемонии с речами выступят премьер-министр Юри Ратас и мэр Тарту Урмас Клаас.

• В 17:00 в Мустла пройдет церемония открытия «Маяка мульков», после чего процессия отправится к Монументу Освободительной войне в Мустла.

• В 18:00 премьер-министр Юри Ратас выступит с традиционной речью в преддверии Дня независимости в здании театра «Ванемуйне» в Тарту.