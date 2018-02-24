Фото: посмотрите, как необычен этот современный дом!

Этот большой современный дом необычен тем, что одна его стена не просто выходит прямо на воду: дом может плавать, а пришвартован на берегу реки в Голландии, рассказывает портал Kodu.
Более того, это не просто плавучий дом. Это - представительская вилла архитектурного бюро vanOmmeren-architecten. Деревянный фасад, обращенный на набережную, украшен алюминиевыми деталями, что отличает его от множества популярных в Голландии плавучих домов, но не делает претенциозным.
При входе сразу попадаешь в гостиную и кухню. Интерьер - сугубо минималистский, но не грубый, а теплый и уютный. Выходящая на реку стена - практически сплошь из стекла, что делает интерьер светлее и визуально увеличивает пространство. Уюта гостиной добавляет камин.
Кроме гостиной и кухни в доме есть три спальни, одна из которых отделена стеклянной стеной от ванной и туалета, комната для занятий хобби, чуланы и хозяйственное помещение.
Если хотите узнать об этом доме больше, перейдите по ССЫЛКЕ!