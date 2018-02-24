Фото: посмотрите, как необычен этот современный дом!

Более того, это не просто плавучий дом. Это - представительская вилла архитектурного бюро vanOmmeren-architecten. Деревянный фасад, обращенный на набережную, украшен алюминиевыми деталями, что отличает его от множества популярных в Голландии плавучих домов, но не делает претенциозным.

ФОТО: www.contemporist.com

ФОТО: www.contemporist.com

При входе сразу попадаешь в гостиную и кухню. Интерьер - сугубо минималистский, но не грубый, а теплый и уютный. Выходящая на реку стена - практически сплошь из стекла, что делает интерьер светлее и визуально увеличивает пространство. Уюта гостиной добавляет камин.

ФОТО: www.contemporist.com

Кроме гостиной и кухни в доме есть три спальни, одна из которых отделена стеклянной стеной от ванной и туалета, комната для занятий хобби, чуланы и хозяйственное помещение.

ФОТО: www.contemporist.com